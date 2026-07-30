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Из-за жары и засухи европейские реки обмелели, оставив суда на мели
Летом 2026 года страны Европы столкнулись с экстремальными волнами жары. Это привело к обмелению рек, поставив под удар судоходство и систему водоснабжения.
Нидерланды привыкли бороться с затоплениями, но в этом году сложилась обратная ситуация. Из-за жары и засухи реки мелеют, обнажая берега. В стране возникла угроза судоходству, а плавучие дома оказались на мели. Власти уже объявили о дефиците воды, при этом уточнив, что питьевую воду ситуация не затронет. Однако экономить ее чиновники все-таки призвали.
Температура воды в Рейне и Маасе достигла примерно 25 градусов Цельсия. В реках распространились сине-зеленые водоросли (цианобактерии), а рыба массово умирает. Повышается и соленость рек. Уровень воды в них снижается, а морская вода проникает все дальше вглубь страны.
Проблема затронула и другие страны. Рейн протекает и через Германию. На некоторых участках уровень воды сильно снизился. В итоге грузовым судам пришлось уменьшить загрузку и распределить грузы между несколькими судами.
В районе Бонна на Рейне сел на мель круизный теплоход. Лишь через несколько часов грузовое судно смогло вытащить его на более глубокую воду. Позднее благодаря дождям уровень воды в немецкой части Рейна немного повысился, но опасность еще не миновала.
Засуха не обошла стороной и Дунай. В Венгрии уровень реки опустился до рекордно низкой отметки. Из-за этого круизные суда остановились у Будапешта, что нанесло ущерб туристической отрасли. Опустился уровень Дуная и в Румынии. Это нарушило судоходство и ограничило орошение сельскохозяйственных земель.
При этом климатологи предупреждают, что с усилением антропогенного изменения климата Европа все чаще будет сталкиваться с жарой, засухой и дефицитом воды. Такое жаркое лето постепенно будет становиться частью нормы.
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