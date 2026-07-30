Этологи выяснили, при каких условиях кошки распознают эмоции человека

Кошки способны замечать эмоциональные сигналы в человеческом голосе, но одного лишь звука оказалось недостаточно, чтобы они могли определить, что именно мы чувствуем. К такому выводу пришли этологи, изучившие реакцию этих домашних животных на записи человеческих голосов.

Этологи из Университета имени Альдо Моро в Бари (Италия) решили проверить, могут ли домашние кошки распознавать эмоции людей исключительно по голосу, то есть без помощи мимики, жестов и других визуальных подсказок. В эксперименте участвовали 20 питомцев разных пород и возрастов, которым по очереди включали записи незнакомых людей, выражавших четыре эмоции — радость, страх, гнев и грусть, — а также нейтральную речь. Научная работа опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Исследователи фиксировали поведение кошек: положение ушей и хвоста, направление взгляда, движения головы, вокализацию, попытки приблизиться к источнику звука или отойти от него. Затем все реакции объединили в общий показатель эмоционального возбуждения.

Результаты показали, что эмоциональные голоса действительно привлекали внимание кошек сильнее, чем нейтральная речь. Услышав такие интонации, животные чаще поворачивались к динамику, внимательнее прислушивались и демонстрировали настороженность.

Что испытывали кошки во время эксперимента (а) спокойствие; b) умеренный стресс; с) сильный стресс) / © Applied Animal Behaviour Science

Однако различий между отдельными эмоциями, которые выражали люди, исследователи практически не обнаружили. Кошки реагировали на радость, страх, гнев и грусть примерно одинаково и не показали признаков того, что способны уверенно отличить одну эмоцию от другой только по голосу.

Это не означает, что кошки вовсе не понимают эмоциональное состояние человека, подчеркнули этологи. Суть в том, что для точного распознавания нашего настроения им, вероятно, недостаточно одной акустической информации.

В обычной жизни питомцы одновременно обрабатывают выражение лица, позу, движения, направление взгляда и другие сигналы, которые вместе помогают понять намерения человека. В эксперименте все эти подсказки исключили, поэтому кошкам приходилось ориентироваться только на голос. Исследователи также обратили внимание, что участники эксперимента слушали голоса незнакомых им людей. Вероятно, кошки могли бы иначе реагировать на эмоциональные интонации, если бы речь шла об их хозяевах. Это хотят проверить в будущих исследованиях.

Предыдущие научные работы показали, что кошки способны узнавать голос хозяина, различать собственную кличку и реагировать на направление человеческого взгляда. Однако вопрос о восприятии эмоций оставался открытым. Новое исследование помогло узнать, что эмоциональная окраска речи сама по себе вызывает у этих животных повышенное внимание, но не позволяет им надежно определить конкретное состояние человека.

Специалисты предложили несколько причин. Одна из них заключается в том, что, в отличие от собак, которые при одомашнивании сильнее адаптировались к тесному сотрудничеству с человеком, кошки сохраняли более независимый образ жизни. Поэтому для них может быть менее важно мгновенно распознавать наши эмоции только по голосу.

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