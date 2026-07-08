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SpaceX отправила в космос первый в мире коммерческий спутник с ядерным источником питания
Американская компания City Labs объявила, что ее спутник BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability), оснащенный ядерным источником питания, 7 июля отправился в космос в составе совместной миссии SpaceX Transporter-17, предназначенной для вывода на орбиту сразу нескольких полезных нагрузок.
Энергетические установки City Labs, использующие тритий, спроектированы таким образом, чтобы их можно было безопасно транспортировать, обслуживать и интегрировать в стандартные коммерческие пусковые комплексы. При этом уровень излучения таких систем чрезвычайно низок.
Основу спутника BOHR составляет фирменная бетавольтаическая система NanoTritium, разработанная City Labs. Она вырабатывает электричество за счет естественного бета-распада трития, а не посредством ядерного деления.
В отличие от космических ядерных реакторов бетавольтаические элементы не содержат движущихся частей, не используют жидкие электролиты и полностью исключают риск возгорания или теплового разгона. По мере естественного распада тритий превращается в гелий-3 — стабильный, нерадиоактивный изотоп, не представляющий опасности.
Весь процесс сопровождается исключительно низким уровнем радиационного излучения, что позволяет обращаться с подобными источниками питания в рамках обычных коммерческих процедур.
В ходе нынешней миссии ядерная батарея будет независимо обеспечивать энергией и испытывать основную полезную нагрузку спутника, тогда как солнечная энергетическая система возьмет на себя питание основных бортовых систем аппарата.
В City Labs считают, что миссия BOHR станет важнейшим демонстрационным проектом для будущих космических аппаратов с ядерными источниками питания, предназначенных как для гражданских исследований, так и для выполнения задач национальной безопасности.
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