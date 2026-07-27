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Гору Олимп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самая высокая вершина Олимпа Митикас (2917 м) / © Stolbovsky, Wikipedia

Комитет всемирного наследия на 48-й сессии в Пусане (Южная Корея) единогласно внес Олимп в список. При этом в мире не так много объектов, получивших признание сразу в двух категориях

Высота самой высокой вершины Олимпа составляет 2917 метров. Гора ценна своим биоразнообразием. На ней произрастает почти две тысячи видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде в мире. Также там встречаются редкие животные.

В древнегреческой мифологии Олимп считался священной горой, на которой обитали 12 богов во главе с Зевсом.

Олимп стал 21-м объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции. Три из них обладают одновременно природной и культурной ценностью.