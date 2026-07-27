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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 июля, 23:04
Рейтинг: +278
Посты: 981

Гору Олимп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Гора Олимп вошла в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самую высокую гору Греции признали одновременно объектом, обладающим природной и культурной ценности.

Сообщество
# горы
# Греция
# культура
# Олимп
# природа
Самая высокая вершина Олимпа Митикас (2917 м) / © Stolbovsky, Wikipedia
Самая высокая вершина Олимпа Митикас (2917 м) / © Stolbovsky, Wikipedia

Комитет всемирного наследия на 48-й сессии в Пусане (Южная Корея) единогласно внес Олимп в список. При этом в мире не так много объектов, получивших признание сразу в двух категориях 

Высота самой высокой вершины Олимпа составляет 2917 метров. Гора ценна своим биоразнообразием. На ней произрастает почти две тысячи видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде в мире. Также там встречаются редкие животные.

В древнегреческой мифологии Олимп считался священной горой, на которой обитали 12 богов во главе с Зевсом.

Олимп стал 21-м объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции. Три из них обладают одновременно природной и культурной ценностью.

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