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Гору Олимп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Гора Олимп вошла в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самую высокую гору Греции признали одновременно объектом, обладающим природной и культурной ценности.
Комитет всемирного наследия на 48-й сессии в Пусане (Южная Корея) единогласно внес Олимп в список. При этом в мире не так много объектов, получивших признание сразу в двух категориях
Высота самой высокой вершины Олимпа составляет 2917 метров. Гора ценна своим биоразнообразием. На ней произрастает почти две тысячи видов растений, включая те, которые не встречаются больше нигде в мире. Также там встречаются редкие животные.
В древнегреческой мифологии Олимп считался священной горой, на которой обитали 12 богов во главе с Зевсом.
Олимп стал 21-м объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции. Три из них обладают одновременно природной и культурной ценностью.
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