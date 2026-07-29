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В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

В Екатеринбурге умер от инфаркта директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук, ученый Никита Зезин. Это произошло спустя девять дней после избиения.

Никита Зезин / © Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из полей дети примерно восьми-десяти лет катались на квадроцикле и портили посевы. Ученые связались с родителями детей и пообещали привести их к институту.

Вечером к месту встречи приехали четыре внедорожника. Оттуда вышли двое мужчин спортивного телосложения и начали избивать ученых. От удара в голову Зезин потерял сознание. Дети в это время наблюдали за дракой. По словам Вегнера, один из нападавших был отцом одного из детей.

Нападение на Зезина / © Shot

Зезин умер в больнице 22 июля. Официальная причина — инфаркт, но его близкие уверены, что этому способствовало избиение.

Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье. Председатель Следственного комитета России потребовал представить ему доклад о расследовании.

Никита Зезин — автор более 260 научных трудов. В 2008 году он стал профессором Уральского государственного аграрного университета, а в 2022 году — член-корреспондентом РАН. Благодаря инициативе ученого на Урале возобновили исследования новых гибридов кукурузы и начали селекционную работу по озимым культурам. В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Зезину почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».