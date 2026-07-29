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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 июля, 09:21
Рейтинг: +280
Посты: 984

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

В Екатеринбурге умер от инфаркта директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук, ученый Никита Зезин. Это произошло спустя девять дней после избиения.

Сообщество
# драка
# Екатеринбург
# Россия
# убийство
# учёные
Никита Зезин / © Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН 
Никита Зезин / © Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН 

Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из полей дети примерно восьми-десяти лет катались на квадроцикле и портили посевы. Ученые связались с родителями детей и пообещали привести их к институту. 

Вечером к месту встречи приехали четыре внедорожника. Оттуда вышли двое мужчин спортивного телосложения и начали избивать ученых. От удара в голову Зезин потерял сознание. Дети в это время наблюдали за дракой. По словам Вегнера, один из нападавших был отцом одного из детей.

Нападение на Зезина / © Shot

Зезин умер в больнице 22 июля. Официальная причина — инфаркт, но его близкие уверены, что этому способствовало избиение. 

Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье. Председатель Следственного комитета России потребовал представить ему доклад о расследовании. 

Никита Зезин — автор более 260 научных трудов. В 2008 году он стал профессором Уральского государственного аграрного университета, а в 2022 году — член-корреспондентом РАН. Благодаря инициативе ученого на Урале возобновили исследования новых гибридов кукурузы и начали селекционную работу по озимым культурам. В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Зезину почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

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Комментарии

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2 Комментария
Артём Шарыгин
Артём Шарыгин
15 минут назад
Интересно, накажут ли таких (bip), всё-таки потеря глубоких умов — это потеря для страны!
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Алексей Радов
Алексей Радов
1 час назад
Даже если этих засранцев признают невиновными, надеюсь жизнь их заставит ответить за свои поступки
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Интересно, накажут ли таких (bip), всё-таки потеря глубоких умов — это потеря для страны!

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