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В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин
В Екатеринбурге умер от инфаркта директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук, ученый Никита Зезин. Это произошло спустя девять дней после избиения.
Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из полей дети примерно восьми-десяти лет катались на квадроцикле и портили посевы. Ученые связались с родителями детей и пообещали привести их к институту.
Вечером к месту встречи приехали четыре внедорожника. Оттуда вышли двое мужчин спортивного телосложения и начали избивать ученых. От удара в голову Зезин потерял сознание. Дети в это время наблюдали за дракой. По словам Вегнера, один из нападавших был отцом одного из детей.
Зезин умер в больнице 22 июля. Официальная причина — инфаркт, но его близкие уверены, что этому способствовало избиение.
Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, но пока неизвестно, по какой статье. Председатель Следственного комитета России потребовал представить ему доклад о расследовании.
Никита Зезин — автор более 260 научных трудов. В 2008 году он стал профессором Уральского государственного аграрного университета, а в 2022 году — член-корреспондентом РАН. Благодаря инициативе ученого на Урале возобновили исследования новых гибридов кукурузы и начали селекционную работу по озимым культурам. В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Зезину почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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