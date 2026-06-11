В Индийском океане нашли самое крупное кладбище китов

В юго-восточной части Индийского океана международная команда исследователей обнаружила крупнейшее из известных на сегодняшний день скоплений китовых остатков. Это «кладбище» имеет протяженность 1200 километров и залегает на глубине до 7002 метров. Возраст самых древних находок превышает более пяти миллионов лет. Открытие предоставит редкую возможность заглянуть в далекое прошлое океана и проследить историю его обитателей на протяжении большого промежутка времени.

В начале 2023 года группа цетологов под руководством Пэна Чжоу (Peng Zhou) из Китайской академии наук отправилась изучать одну из самых малоисследованных областей Мирового океана — зону Диамантина в юго-восточной части Индийского океана. Она представляет собой сложную систему подводных хребтов, уступов и глубоководных впадин, сформировавшуюся при распаде древнего суперконтинента Гондвана.

Экспедиция была частью Глобальной программы исследования хадальных глубин — участков океана, расположенных на глубине более шести километров, где царит полная темнота, температура воды держится в пределах 1–4 градуса Цельсия, а давление превышает тысячу атмосфер. Некоторые организмы существуют там за счет органического вещества, которое опускается из верхних слоев океана. Другие — связаны с экосистемами, основанными на хемосинтезе, где микроорганизмы получают энергию из химических соединений, таких как сероводород или метан.

Чжоу и его коллеги выполнили 32 погружения на пилотируемом глубоководном аппарате Fendouzhe и обследовали 1200 километров морского дна. Во время исследовательской работы им удалось обнаружить глубоководное «кладбище китов», о котором они рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature.

Первые остатки ученые заметили на глубине 7,02 километра. Мощная система освещения подводного аппарата позволила рассмотреть пространство на десятки метров вокруг. Именно тогда исследователи увидели огромное количество костей, разбросанных по дну.

По оценкам специалистов, на участках дна с наибольшей концентрацией китовых костей, плотность достигала примерно 760 фрагментов на квадратный километр. Всего же команда Чжоу зафиксировала 485 местонахождений остатков китов.

С помощью роботизированных манипуляторов аппарата ученые собрали 43 образца и выяснили, что на дне присутствуют как относительно «свежие» туши, так и древние остатки. Возраст находок определили по соотношению изотопов стронция (87Sr/86Sr). Полученные значения показали широкий временной диапазон — от примерно 120 тысяч лет до 5,26 миллиона лет. При этом часть костей принадлежала видам, существующим и сегодня.

Вблизи относительно недавно погибших китов исследователи обнаружили сложные экосистемы глубоководных организмов. Некоторые кости были покрыты плотными микробными матами и заселены червями рода Osedax. Среди наиболее многочисленных обитателей этих сообществ были офиуры (Ophiuroidea) и двустворчатые моллюски (Bivalvia), связанные с хемосинтезирующими бактериями.

Манипулятор подводного аппарата Fendouzhe собираtn ископаемые кости китов / © Peng Zhou, Global TREnD, IDSSE

По словам Чжоу, многие найденные организмы, вероятно, представляют собой ранее неизвестные науке виды. На отдельных участках плотность животных достигала 2840 особей на квадратный метр.

Среди наименее древних образцов чаще всего встречались кости представителей семейства клюворыловых (Ziphiidae). Они принадлежали Mesoplodon bowdoini и Mesoplodon layardii. Кроме того, цетологи описали неизвестный науке вымерший вид Pterocetus diamantinae и собрали несколько фрагментов, которые тоже могут принадлежать ранее неизвестным видам.

Кости китов, которые нашла экспедиция Пэна Чжоу во время исследования зоны Диамантина в юго-восточной части Индийского океана / © Peng Zhou

Ученые предложили объяснение необычной концентрации погибших животных. Дно в зоне Диамантина имеет сложный V-образный рельеф, который как бы «собирает» и «удерживает» падающие туши на ограниченной площади. При этом сами киты регулярно проходят через этот регион во время миграций или обитают рядом с ним, а глубоководные представители клюворыловых иногда погибают прямо во время кормления или из-за физиологического стресса при экстремальных погружениях.

Когда их тела опускаются на дно, кости не разрушаются быстро: очень медленное накопление осадков (0,05–0,55 сантиметра за тысячу лет), химическая минерализация и покрытие железо-марганцевыми корками позволяют костям сохраняться сотни тысяч и даже миллионы лет. В результате каждый новый эпизод гибели добавляется к предыдущему, и за длительное геологическое время накапливается огромное количество остатков — так и появилось «китовое кладбище».

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Игорь Байдов 578 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.