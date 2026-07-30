В «желудке» ихтиозавра впервые нашли остатки птерозавра 

Почти 100 миллионов лет назад морская рептилия полакомилась летающим птерозавром, а вскоре сама стала добычей другого гигантского обитателя древнего моря. Ученые из Австралии исследовали остатки крупного ихтиозавра Platypterygius australis и восстановили трехуровневую пищевую связь, буквально сохранившуюся в одном ископаемом.

В меловом периоде, приблизительно 100-105 миллионов лет назад, большую часть современной восточной части Австралии покрывало внутреннее море Эроманга. В его теплых водах плавали хищные рыбы, гигантские черепахи, ихтиозавры (Ichthyosauria) и плиозавры (Pliosauroidea). Над морем летали и охотились птерозавры (Pterosauria) — первые позвоночные, способные к активному машущему полету.

В 2019 году в засушливом районе австралийского штата Квинсленд, возле города Ричмонд, где располагалось море Эроманга, охотники за окаменелостями обнаружили несколько крупных фрагментов костей древнего морского обитателя. После о находке рассказали местным ученым.

Через три года участок исследовала команда палеонтологов под руководством Мэтта Уайта (Matt White) из Университета Новой Англии. Тогда они наткнулись почти на целый скелет ихтиозавра вида Platypterygius australis. Длина рептилии достигала приблизительно семи метров, что сравнимо с размерами взрослой косатки.

Уайт и его коллеги закончили изучение скелета только в 2026 году. Результаты своей работы представили в журнале Gondwana Research.

Состояние костей показало, что животное погибло не по естественным причинам. Позвонки рептилии покрывали глубокие проколы и расколы, а некоторые из них оказались разломаны пополам. На многих костях сохранились многочисленные следы укусов, размер и форма которых указали на плиозавра Kronosaurus queenslandicus — еще одного обитателя моря Эроманга, достигавшего в длину более 10 метров, то есть он был заметно крупнее Platypterygius australis. Исследователи пришли к выводу, что они разглядели следы нападения плиозавра на ихтиозавра.

Рядом с черепом команда Уайта нашла четыре округлых известковых образования. Одно из них определили как окаменевшее содержимое желудка.

Обычная компьютерная томография плохо работает с плотными известковыми конкрециями. Поэтому образец просветили нейтронным томографом DINGO, что позволило увидеть содержимое окаменелости, не разрушая ее. Именно так ученые узнали, чем перед смертью питалась древняя рептилия.

Среди содержимого присутствовали фрагменты рыб, головоногих моллюсков и две кости, которые палеонтологи предварительно отнесли к остаткам птерозавра. Одна из них представляла собой часть нижней челюсти.

Череп ихтиозавра / © Matt White

Чтобы проверить догадки, исследователи тщательно сравнили найденный фрагмент с другими образцами австралийских птерозавров. Проведя трехмерное моделирование и сравнительный анализ, они выяснили, что кость действительно принадлежала птерозавру, а именно — представителю семейства Ornithocheiroidae. Впервые ученые получили прямое свидетельство того, что ихтиозавры поедали летающих рептилий.

Размер образцов указал на то, что размах крыльев птерозавра мог составлять примерно четыре метра. Это сопоставимо с размахом крыльев крупнейших современных альбатросов.

Авторы научной работы рассматривают две версии того, как птерозавр оказался внутри ихтиозавра. Морской хищник мог схватить летающее животное у поверхности воды, когда оно подлетело слишком близко. Однако более вероятным выглядит другой сценарий: ихтиозавр нашел уже умершего птерозавра и доел его.

Если последняя гипотеза верна, то Platypterygius australis мог быть не только охотником, но и морским падальщиком. Вероятно, такая смежная стратегия помогала ему выжить в древнем море.

Редкая сохранность находки позволила ученым восстановить целую историю охоты и выживания. Сначала птерозавр стал обедом ихтиозавра, затем его самого атаковал другой хищник — гигантский плиозавр. Подобные свидетельства встречаются крайне редко: обычно окаменелости повествуют о двух участниках пищевой цепи, а в случае с Platypterygius australis один фрагмент рассказал сразу о трех.

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Игорь Байдов 611 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.