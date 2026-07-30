  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 июля, 10:50
Игорь Байдов
1

Палеонтологи описали нового динозавра возрастом 210 миллионов лет

❋ 3.8

На севере Зимбабве ученые обнаружили фрагменты костей нового динозавра, который принадлежал завроподоморфам. Он жил во времена верхнего триаса, когда динозавры только начинали заселять Землю и еще не господствовали на планете. Находка показала, что ранние родственники гигантских завроподов были разнообразнее, чем считалось, а Южная Африка играла важную роль в их эволюции.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# животные
# триас
# Триасовый период
динозавр
Сохранившиеся элементы скелета Musango matusadonaensis / © Paul Barrett

В конце триасового периода, приблизительно 201-237 миллионов лет назад, динозавры только начинали распространяться по Земле. До статуса главных наземных животных планеты оставались еще миллионы лет, поэтому они соседствовали с множеством других древних рептилий, включая ринхозавров, фитозавров, этозавров. 

Тогда все современные материки были объединены в суперконтинент Пангея, южную часть которого составляла Гондвана — часть суши, включающая территории Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии, Индии и Мадагаскара. 

Долгое время палеонтологи полагали, что в конце триаса на территории современной Южной Африки обитали сравнительно однообразные группы динозавров. К такому выводу пришли из-за ограниченного количества находок. Однако новые данные, собранные за последние несколько лет, свидетельствуют, что эти животные были куда разнообразнее, а в разных районах Гондваны могли процветать отличающиеся друг от друга сообщества рептилий. 

На этом фоне Зимбабве постепенно превращалась в одно из важнейших мест для изучения той эпохи. В 2022 году ученые нашли там остатки Mbiresaurus raathi — самого древнего из известных на сегодня динозавров Африки. Он жил примерно 230 миллионов лет назад. Теперь исследователи получили еще одно доказательство того, что история первых динозавров могла быть куда сложнее. 

Международная команда палеонтологов под руководством Пола Барретта (Paul Barrett) из Музея естественной истории в Англии описала нового динозавра Musango matusadonaensis, который принадлежал завроподоморфам. Описание сделали по части скелета, найденного еще в 2018 году на озерном острове Спурвинг на севере Зимбабве.

Речь идет о костях позвоночника и стоп, ребрах, передних и задних конечностях. Барретт и его коллеги сравнили найденные кости с десятками остатков известных ранних завроподоморфов и обнаружили уникальное сочетание признаков, которые ранее не были известны, поэтому палеонтологи выделили новый род и вид.

Возраст находки составил 210 миллионов лет. Musango matusadonaensis был сравнительно легким существом. Длина его тела достигала 4,5 метра, а масса не превышала 222 килограммов, что сопоставимо с массой крупной домашней свиньи. Для сравнения: более поздние завроподы — родственники этой линии — достигали гораздо больших размеров. 

На момент смерти динозавру исполнилось около восьми лет. Специалисты заметили на костях отметины тяжелой травмы или инфекции, но следы заживления показали, что после повреждений животное еще прожило некоторое время. По строению костей ученые предположили, что Musango matusadonaensis питался растительной пищей. Вероятно, он обитал возле рек и ручьев, где была густая растительность. 

Главный вывод исследования касается не самого животного, а древнего мира, в котором оно жило. Musango matusadonaensis показал, что юг Африки состоял из нескольких различных экосистем, в каждой из которых обитали разные виды динозавров. Это открытие значительно расширяет представления ученых о ранних этапах эволюции древних рептилий.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Systematic Palaeontology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
612 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# животные
# триас
# Триасовый период
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Превентивная медицина, биохакинг и спорт
Курилка Гутенберга
Москва
Презентация
30 Июл
Бесплатно
Капицы. Отец и сын
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Олимпиада
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Избыточный вес: так ли он плох, виноват ли пациент и спасут ли препараты?
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Отечественная психология развития: как мы обучаемся
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Кто такие дрожжи и почему вокруг них столько мифов?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Международный космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
О солнечном затмении
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Как устроены здания для жизни
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 июля, 06:28
Мария Азарова

Масштабное исследование показало, что влияет на сексуальную удовлетворенность женщин сильнее всего

Сексуальная удовлетворенность женщин оказалась намного сильнее связана не с тем, насколько легко достигается оргазм, а с тем, чтобы это происходило именно с партнером. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 28 тысяч пользовательниц приложения Flo.

Психология
# женщина
# Женщины
# мастурбация
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное поведение
# сексуальное удовольствие
# удовольствие
29 июля, 11:04
Сколтех

Физики из России решили 60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода

Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.

Сколтех
# лазер
# Перовскит
# физика
# электроника
28 июля, 06:37
Мария Азарова

Собаки оказались не такими бескорыстными, как считалось

Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.

Биология
# Альтруизм
# домашние животные
# млекопитающее
# собаки
28 июля, 13:27
Александр Березин

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

Медицина
# воспаление
# здоровье
# кофе
# печень
# питание
# рак печени
# цирроз
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Палеонтологи описали нового динозавра возрастом 210 миллионов лет

    30 июля, 10:50

  2. В «желудке» ихтиозавра впервые нашли остатки птерозавра 

    30 июля, 09:10

  3. Масштабное исследование показало, что влияет на сексуальную удовлетворенность женщин сильнее всего

    30 июля, 06:28

  4. Этологи выяснили, при каких условиях кошки распознают эмоции человека

    30 июля, 06:07
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Александр Березин
44 минуты назад
N, иллюстрация рисовалась не нами, а Европейским космическим агентством. Насколько я понимаю, точка нахождения виртуального художника ближе к

Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

Александр Березин
46 минут назад
Sam, может быть у вас нейросеть и поработала. Но новость выше писал человек, и не привлекал нейросети. То, что вы считаете человека с геологическим

Геологи нашли следы самой длинной эры пожаров в истории Земли

Александр Березин
49 минут назад
Денис, "Александр, вы невнимательно читаете, данные у аргуса по переработке, какая разница за какой месяц?" В условиях июля разница в том, что если

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Dinara Kemelova
2 часа назад
Странно что за Олимп только что взялись. Давно бы пора занести в список охраняемых объектов... Я думала Олимп и Дельфы в списках

Гору Олимп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Sam Dowson
3 часа назад
Дмитрий, если что, в сша например таких хулиганов на частных полях могут и из дробовика пострелять, и будут правы. Частная собственность. Сюсюканья

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Илья Дзен
3 часа назад
Аркадий, энергия будет возрастать бесконечно в виде количества цифр после запятой?

Существует ли максимальная температура? 

Дмитрий Kuрueнко
9 часов назад
Sam, о вас с Иваном я был лучшего мнения, но сейчас вижу только двух озлобленных пенсов ненавидящих молодёжь, мигрантов и теряющих связь с

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Dmitriy Bukhtiyarov
9 часов назад
Dmitriy, как это аккаунт удален, если я тут?_

Что произойдет при путешествии со скоростью света

Иван Колупаев
11 часов назад
Dmitriy, вероятно чел так намекает на официальную политику Израиля (хасбара - разъяснение) в отношении сми и пропаганды, внезапно записав всех вокруг в

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Dmitriy Dorian
11 часов назад
Андрей, Hasbro — это же фирма, производящая разные игры и игрушки? Вы её имеете ввиду? Ну а в остальном, у вас отличный забористый бред :))

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Аркадий Жижин
12 часов назад
Илья, от количества вещества температура не зависит, это мера средней энергии частицы, сколько бы их там ни было. Релятивистские формулы здесь как

Существует ли максимальная температура? 

Андрей Гаврилов
12 часов назад
Александр, для того чтобы получить гораздо больше даже энергии достаточно всего лишь отправить минимальную замкнутую роботизированную экономику

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Андрей Гаврилов
12 часов назад
"мне странно что на вашей робе не снизу вшиты рукава". Вот что таким "инженерам" хочется сказать. "Я подумал как это сделать и не придумал хорошего

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Андрей Гаврилов
13 часов назад
А вот пропагандон давит из себя свой "особо богатый внутренний мир", как всегда коричневый и дурнопахнущий. Вы тут ложь написали в ответ на

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Иван Колупаев
13 часов назад
Дмитрий, с реальностью все ж стоит соотносить свои фантазии хоть немного. Нет никаких фактов подтверждающих версию о педофилии за которую вы

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Любовь С.
14 часов назад
Андрей, спасибо, что обратили внимание, исправила

Внеземные цивилизации предложили искать по замедленному вращению звезд

Андрей Сурин
14 часов назад
>>>Дополнительный анализ с использование данных использованием

Внеземные цивилизации предложили искать по замедленному вращению звезд

Любовь С.
14 часов назад
Дмитрий, да, это один из открытых вопросов. Автор прямо пишет, что описанные конструкции – лишь иллюстрации возможных механизмов, а не готовые

Внеземные цивилизации предложили искать по замедленному вращению звезд

Татьяна Кальницкая
15 часов назад
Александр, простите, Александр, Вы не перебираете? Я украинка. Считаю себя вполне адекватной. И знаю много хороших адекватных людей и это не зависит

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Илья Дзен
15 часов назад
Аркадий, не понимаю, почему здесь не работает релятивизм, если мы ставим мысленный эксперимент именно со скоростью света, а мера энергии

Существует ли максимальная температура? 

Самые обсуждаемые