Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский многоцелевой беспилотник большой продолжительности полета впервые поднялся в небо

Первый в Китае многофункциональный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, разработанный в соответствии с требованиями норм летной годности, успешно выполнил первый полет в городе Яньтай (провинция Шаньдун) на востоке страны.

Беспилотник TP200 / © CMG

Беспилотник, получивший обозначение TP200, был полностью создан китайской компанией Yi-Tong UAV System Co., Ltd. В ходе испытательного полета аппарат продемонстрировал устойчивое и полностью контролируемое поведение в воздухе. Высота набора, крейсерская скорость и другие ключевые параметры полностью соответствовали расчетным характеристикам.

TP200 специально разработан для выполнения продолжительных миссий на больших высотах. При полной загрузке он способен находиться в воздухе более 24 часов. В отличие от традиционных беспилотников, предназначенных для выполнения одной конкретной задачи, новая машина имеет модульную конструкцию с возможностью быстрой смены конфигурации. Это позволяет устанавливать различные типы полезной нагрузки и оперативно адаптировать аппарат под конкретную миссию.

По словам разработчиков, такая архитектура решает сразу несколько важных проблем отрасли, включая низкую степень повторного использования оборудования, ограниченную универсальность существующих систем, а также высокие затраты на закупку и техническое обслуживание. Ожидается, что TP200 ускорит внедрение крупных беспилотников не только в специализированных военных проектах, но и в государственных и гражданских сферах.

Беспилотник способен выполнять широкий спектр задач. Он может использоваться для дальнего морского патрулирования, поисково-спасательных операций в открытом море и регулярного мониторинга береговой линии. Кроме того, аппарат подходит для проведения работ по искусственному воздействию на погоду, метеорологических наблюдений, борьбы с засухой и стимулирования осадков.

В чрезвычайных ситуациях TP200 способен точно доставлять гуманитарные грузы в труднодоступные горные районы и на острова, что делает его особенно востребованным для стран Юго-Восточной Азии с протяженными береговыми линиями и сложным рельефом.

Помимо этого, беспилотник может применяться для патрулирования лесных и степных территорий с целью раннего обнаружения пожаров, выполнения геодезических и картографических работ, а также экологического мониторинга.