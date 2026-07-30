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Инфографика: как мир становится все более городским (1950–2050 годы)
За последнее столетие человечество стремительно урбанизировалось, кардинально изменив то, где люди живут, работают и создают свои сообщества.
Эта инфографика показывает, как менялась численность населения мира в зависимости от типа населенных пунктов — городов, поселков и сельской местности — в период с 1950 по 2050 год. Данные подготовлены Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
В исследовании городами считаются населенные пункты с численностью не менее 50 тысяч жителей и высокой плотностью населения. Малые города (или поселки) — это поселения с населением от пяти тысяч человек и средней плотностью застройки. Сельскими территориями считаются районы с плотностью населения менее 300 человек на квадратный километр. Данные за 2025–2050 годы являются прогнозными.
В 1950 году жизнь в городах была скорее исключением. Тогда в них проживало всего 500 миллионов человек, что составляло около 20% населения Земли. В то время сельская местность и малые города были значительно более распространенными типами расселения: в каждом из них проживало почти по одному миллиарду человек, или примерно 40% населения мира.
Однако этот баланс начал быстро меняться.
Уже в 1975 году численность городского населения впервые превысила сельское: в городах проживало 1,27 миллиарда человек, тогда как в сельской местности — 1,25 миллиарда.
Следующий важный рубеж был достигнут в 1997 году, когда города обогнали по численности населения и малые города. С тех пор именно города остаются крупнейшей категорией населенных пунктов, причем их население растет быстрее остальных как в абсолютных, так и в относительных показателях.
По оценкам, в 2025 году в городах проживает 3,69 миллиарда человек, или около 45% населения планеты. Сегодня города являются преобладающим типом расселения уже в 104 странах.
Хотя рост сельского населения значительно уступает темпам урбанизации, в абсолютных цифрах оно все еще увеличивается. Если в 1950 году в сельской местности проживало 997 миллионов человек, то к 2025 году этот показатель достиг примерно 1,61 миллиарда.
Однако доля сельских жителей в мировом населении неуклонно сокращается:
- 1950 год — около 40% населения мира;
- 2025 год — примерно 20%;
- 2050 год (прогноз) — около 17%.
Единственным крупным регионом, где за последние 75 лет сельское население существенно увеличилось, остается страны Африки к югу от Сахары. Во всех остальных регионах основной рост пришелся на города и малые города.
По прогнозам ООН, мировое сельское население достигнет своего максимума — около 1,65 миллиарда человек — в 2046 году. После этого оно впервые начнет сокращаться даже в абсолютном выражении, несмотря на продолжающийся рост общей численности населения Земли.
Согласно прогнозам, к 2050 году население городов увеличится до 4,67 миллиарда человек, что более чем в девять раз превышает показатель 1950 года. Такой масштаб урбанизации объясняется сразу несколькими факторами: механизацией сельского хозяйства, снижающей потребность в сельскохозяйственных работниках; более широкими возможностями трудоустройства; доступностью образования; лучшим доступом к товарам и услугам; развитой инфраструктурой; более разнообразной культурной и развлекательной средой. Ожидается, что около двух третей всего прироста населения Земли до 2050 года придется именно на города, а большая часть оставшегося роста — на малые города.
К середине века города станут преобладающим типом населенных пунктов уже в 127 странах. Более 80% населения будет жить в городах и малых городах
По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения составит:
- города — 4,67 миллиарда человек;
- поселки — 3,34 миллиарда человек;
- сельская местность — 1,65 миллиарда человек.
Таким образом, города и поселки будут объединять более 80% населения планеты. Этот процесс станет одним из самых масштабных демографических преобразований современной истории: мир, который еще недавно был преимущественно сельским, стремительно превращается в мир городов.
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