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Олег Гончар
Олег Гончар
2 августа, 08:14
Рейтинг: +882
Посты: 2541

Семь революционных медицинских технологий, которые еще десять лет назад казались невозможными

За последние несколько лет целый ряд медицинских разработок преодолел важнейший рубеж, перейдя от экспериментальных исследований к практическому применению. Здесь представлены семь наиболее впечатляющих инноваций, которые могут кардинально преобразить здравоохранение в ближайшие годы.

Сообщество
# биология
# гены
# ДНК
# медицина
# технологии
Имплантат (слева) и робот-хирург (справа) / © Wikimedia Commons / Unido
Имплантат (слева) и робот-хирург (справа) / © Wikimedia Commons / Unido

1. Casgevy — первая в мире одобренная CRISPR-терапия для редактирования генов

Долгое время технология CRISPR использовалась главным образом в научных лабораториях. Ситуация изменилась после регистрации препарата Casgevy (exa-cel) — первого лекарственного средства, использующего генное редактирование CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии и β-талассемии, требующей регулярных переливаний крови.

Вместо того чтобы лишь облегчать симптомы заболевания, врачи извлекают у пациента стволовые клетки, редактируют их вне организма, а затем возвращают обратно после курса химиотерапии. Измененные клетки начинают вырабатывать здоровый фетальный гемоглобин, что позволяет значительно сократить количество тяжелых болевых кризов. Casgevy стал одним из первых примеров, когда медицина устраняет первопричину болезни на генетическом уровне, а не борется только с ее последствиями.

2. Персонализированные мРНК-вакцины против рака

Пандемия COVID-19 продемонстрировала огромный потенциал технологии матричной РНК (мРНК). Теперь ученые используют ее для борьбы с онкологическими заболеваниями.

В отличие от традиционных вакцин, персонализированные мРНК-препараты создаются на основе уникального генетического профиля опухоли каждого пациента. После хирургического удаления новообразования исследователи определяют мутации, характерные только для данной опухоли, и разрабатывают вакцину, которая «обучает» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки в случае их повторного появления.

Одним из наиболее перспективных препаратов считается mRNA-4157 (V940). Клинические исследования показали, что в сочетании с иммунотерапией он способен значительно снизить риск рецидива меланомы, открывая новую эпоху персонализированного лечения онкологических заболеваний.

3. Пересадка органов от генетически модифицированных свиней

Ежегодно тысячи пациентов умирают, так и не дождавшись донорского органа. Одним из наиболее перспективных решений может стать использование органов свиней, геном которых специально изменен для снижения риска иммунного отторжения.

Недавние клинические исследования с пересадкой свиных почек показали, что такие органы способны успешно функционировать в организме человека. Это стало важным этапом развития ксенотрансплантации.

Хотя специалистам еще предстоит оценить долгосрочную безопасность и эффективность метода, успешное завершение клинических испытаний способно существенно сократить очереди на трансплантацию и сделать жизненно важные операции доступными значительно большему числу пациентов.

4. Микроигольчатые пластыри вместо биопсии и забора крови

Ученые Массачусетского технологического института (США) совместно с коллегами разработали микроигольчатые пластыри, способные безболезненно извлекать иммунные клетки непосредственно из кожи.

Такая технология может заменить регулярные заборы крови и инвазивные биопсии. Поскольку многие изменения иммунной системы проявляются в тканях кожи раньше, чем становятся заметны в анализах крови, новые пластыри позволят быстрее диагностировать аутоиммунные заболевания, инфекции, оценивать эффективность вакцинации и контролировать результаты лечения онкологических пациентов.

5. Выращенные в лаборатории клетки поджелудочной железы для лечения диабета первого типа

При тяжелой форме диабета первого типа иммунная система уничтожает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Их восстановление давно считается одной из главных целей регенеративной медицины.

Новейшие методы трансплантации островковых клеток, выращенных из стволовых клеток, включая разработки компании Vertex Pharmaceuticals, показали, что такие клетки способны восстановить естественную выработку инсулина у некоторых пациентов.

Несколько участников клинических исследований уже смогли отказаться от постоянных инъекций инсулина на длительный срок. Это свидетельствует о том, что в будущем регенеративная медицина может заменить пожизненную инсулинотерапию для части больных.

6. Живые мышечные имплантаты, возвращающие подвижность

Инженеры и хирурги все чаще делают ставку не на механические протезы, а на биоинженерные живые ткани.

Одной из наиболее интересных разработок стал мионейронный актуатор, созданный в Массачусетском технологическом институте. Это живой мышечный имплантат, который естественным образом соединяется с нервной системой человека.

Технология предназначена для повышения точности управления современными бионическими протезами и уменьшения хронической боли, часто возникающей после ампутаций. Хотя разработка пока находится на стадии совершенствования, подобные биологические интерфейсы способны в будущем вернуть людям более естественные движения и даже частично восстановить чувствительность.

7. Искусственный интеллект, создающий совершенно новые лекарства

Сегодня искусственный интеллект применяется не только для анализа медицинских изображений. Он все активнее помогает ученым разрабатывать принципиально новые лекарственные препараты.

Современные ИИ-системы способны прогнозировать пространственную структуру белков, находить перспективные лекарственные молекулы и моделировать их взаимодействие с мишенями заболеваний еще до начала лабораторных испытаний.

Несколько препаратов, созданных с помощью искусственного интеллекта, уже проходят клинические исследования с участием людей. Это значительно сокращает один из самых длительных этапов разработки лекарств. Несмотря на то что каждое новое средство по-прежнему обязано пройти полный цикл проверки безопасности и эффективности, ИИ способен существенно уменьшить время и стоимость вывода инновационных препаратов на рынок.

Главная особенность этих технологий заключается не только в их научной сложности, но и в том, что многие из них уже перестали быть исключительно лабораторными экспериментами. Генная терапия применяется для лечения пациентов, персонализированные противораковые вакцины проходят завершающие стадии клинических испытаний, ксенотрансплантация постепенно выходит в клиническую практику, а достижения регенеративной медицины начинают возвращать людям функции организма, которые еще недавно считались безвозвратно утраченными.

По мере дальнейшего развития эти технологии способны радикально изменить подходы к диагностике и лечению заболеваний, открыв новую эру высокоточной, персонализированной медицины.

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