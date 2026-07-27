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Астрофотограф сделал редчайший снимок: Венера и МКС оказались на одном кадре
Фотограф Эй Джей Смади (AJ Smadi) сделал второй в истории снимок, на котором Международная космическая станция (МКС) и Венера одновременно запечатлены в одном кадре. Примечательно, что автором первого такого снимка также был именно Смади.
Редкое космическое совпадение он сфотографировал в минувшую субботу, 25 июля, в парке города Эдмондс, расположенного к северу от Сиэтла (штат Вашингтон, США).
Хотя на фотографии Венера и МКС кажутся объектами примерно одинакового размера, это лишь оптическая иллюзия. Планету отделяют от Земли около 135 миллионов километров, тогда как орбитальная станция находится всего в нескольких сотнях километров над поверхностью. На самом деле Венера почти сопоставима по размерам с Землей, а МКС имеет длину, примерно равную ширине футбольного стадиона.
Чтобы получить этот снимок, фотографу пришлось провести крайне точные расчеты. Совпадение положения Венеры и МКС при наблюдении с Земли происходит очень редко, поэтому Смади заранее вычислил оптимальную точку съемки — с точностью буквально до одного метра.
Для съемки Смади использовал 9,25-дюймовый телескоп Шмидта — Кассегрена Celestron с фокусным расстоянием 2350 миллиметров. Изображение записывала астрономическая камера ZWO ASI662MC, оснащенная сенсором Sony IMX662. Кроме того, фотограф применил ультрафиолетовый и инфракрасный фильтр, блокирующий излучение за пределами видимого спектра.
Это далеко не первый подобный успех астрофотографа. Смади также неоднократно снимал саму Международную космическую станцию с поразительной детализацией. Несмотря на то что она обращается вокруг Земли на высоте около 400 километров, фотографу удавалось получать ее весьма четкие изображения. В числе других впечатляющих работ астрофотографа — съемка событий в глубинах Солнечной системы, включая редкое затмение на Сатурне.
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