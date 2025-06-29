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Астрофотограф запечатлел солнечное затмение на Сатурне
Фотограф-любитель А. Дж. Смади сделал снимки солнечного затмения на Сатурне, запечатлев тень Титана на поверхности газового гиганта.
Солнечные затмения на Сатурне происходят для гипотетического наблюдателя с этой планеты, когда ее спутники проходят между Сатурном и Солнцем.
Из множества спутников Сатурна только семь — Янус, Мимас, Энцелад, Тефия, Рея, Диона и Титан — достаточно велики и расположены достаточно близко к газовому гиганту, чтобы полностью закрыть солнечный диск для гипотетического наблюдателя.
На изображении, полученном астрофотографом, заметна тень от крупнейшего спутника Сатурна — Титана.
Титан — интересный спутник, который больше Меркурия, на нем потенциально может существовать жизнь. У него плотная атмосфера, в основном состоящая из азота, а на поверхности есть жидкий метан.
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За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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