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Астрофотограф запечатлел солнечное затмение на Сатурне

Солнечное затмение на Сатурне / © AJ Smadi

Солнечные затмения на Сатурне происходят для гипотетического наблюдателя с этой планеты, когда ее спутники проходят между Сатурном и Солнцем.

Из множества спутников Сатурна только семь — Янус, Мимас, Энцелад, Тефия, Рея, Диона и Титан — достаточно велики и расположены достаточно близко к газовому гиганту, чтобы полностью закрыть солнечный диск для гипотетического наблюдателя.

На изображении, полученном астрофотографом, заметна тень от крупнейшего спутника Сатурна — Титана.

Титан — интересный спутник, который больше Меркурия, на нем потенциально может существовать жизнь. У него плотная атмосфера, в основном состоящая из азота, а на поверхности есть жидкий метан.



