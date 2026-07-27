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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
27 июля, 07:00
Рейтинг: +1223
Посты: 2782

Спутники запечатлели прогресс строительства энергетического центра с миллионом солнечных панелей

На протяжении более века долина Касл-Вэлли в центральной части штата Юта оставалась одним из главных угледобывающих регионов США. Однако в июне 2026 года в этот солнечный регион, расположенный примерно в 210 километрах к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити, пришла новая энергетическая эпоха — здесь начал работу крупный комплекс по выработке солнечной электроэнергии и ее накоплению.

Сообщество
# NASA
# спутники
# США
# технологии
# энегрия
Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2024 года / © NASA
Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2024 года / © NASA

Недавно построенный энергетический центр Green River Energy Center, запечатленный на снимке спутника Landsat 8 (выше), включает почти один миллион солнечных панелей и около 500 аккумуляторных систем, размещенных на нескольких квадратных милях ранее неосвоенной территории. Установленная мощность солнечной электростанции составляет 400 мегаватт, а система накопления энергии обеспечивает еще 400 мегаватт. Благодаря этим характеристикам объект вошел в число масштабных солнечных электростанций с аккумуляторными хранилищами, которые, по прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), будут подключены к национальной энергосистеме в течение 2026 года.

Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2026 года / © NASA
Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2026 года / © NASA

Ожидается, что комплекс будет снабжать электроэнергией Солт-Лейк-Сити и другие районы штата. По оценкам разработчиков проекта, он способен обеспечивать электричеством более 100 тысяч домов. Интегрированная система хранения энергии позволяет станции продолжать выдачу мощности даже после захода солнца, обеспечивая стабильное электроснабжение в любое время суток. Кроме того, Green River Energy Center использует уже существующие линии электропередачи, которые первоначально были построены для угольных электростанций региона, тем самым сохраняя и развивая энергетическое наследие Касл-Вэлли.

Хотя уголь, официально признанный «каменным символом» штата Юта, десятилетиями оставался основой местной энергетики, сегодня его роль постепенно сокращается, уступая место возобновляемым источникам энергии, прежде всего солнечной и геотермальной. Если в 2015 году на долю угля приходилось около 75% всей выработки электроэнергии в штате, то к 2025 году этот показатель снизился примерно до 50%. В то же время солнечная энергетика за десятилетие совершила стремительный рывок: ее вклад вырос практически с нуля до 14% общего объема производства электроэнергии.

Спутниковые данные становятся важным инструментом для специалистов, занимающихся энергетическим переходом. Они помогают оценивать потенциал возобновляемых источников энергии, отслеживать темпы их внедрения, а также контролировать эффективность работы новых энергетических объектов.

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