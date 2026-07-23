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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 июля, 10:28
Рейтинг: +267
Посты: 961

Кто больше всего зарабатывает на создании контента в интернете

Блогерство стало неотъемлемой частью шоу-бизнеса. На популярных блогеров работают большие команды, а популярные каналы приносят своим создателям миллионы долларов. На инфографику попали самые высокооплачиваемые создатели интернет-контента.

Сообщество
# бизнес
# блогеры
# Инфографики
# социальные сети
# экономика
Самые высокооплачиваемые создатели интернет-контента / © Statista
Самые высокооплачиваемые создатели интернет-контента / © Statista

Как показал рейтинг Forbes, именно ютуберы чаще всего входят в топ богатейших создателей контента. Большую часть дохода им приносят рекламные интеграции и спонсорские публикации. Кроме того, многие блогеры выходят за пределы соцсетей и имеют сторонний бизнес. 

Первое место в рейтинге создателей контента занял Джимми Дональдсон, известный как MrBeast. С марта 2025 по март 2026 года его доход составил 300 миллионов долларов до вычета налогов. Это сопоставимо с совокупным доходом других девяти блогеров, в сумме заработавших 334 миллиона долларов. 

Свою популярность MrBeast получил благодаря роликам с челленджами и благотворительными акциями. Сейчас его канал превратился в продюсерскую студию. Кроме того, Дональдсон владеет бизнесами, в том числе связанными с продуктами питания.

Второе место в рейтинге занял Дхар Манн. Он прославился благодаря коротким роликам на YouTube и в других социальных сетях. Изначально он снимал мотивационные видео, но затем перешел на истории, в которых персонажи сталкиваются с моральным выбором. Сейчас в его студии работает около 200 сотрудников, а в его роликах ежегодно снимаются около двух тысяч актеров.

Предприниматель Стивен Бартлетт, попавший на третью строчку, стал известен благодаря подкасту The Diary of a CEO. Он брал интервью у руководителей компаний, предпринимателей и знаменитостей. Бартлетт продолжает развивать и инвестировать в бизнесы, а также стал инвестором британского шоу для начинающих предпринимателей.

Для других участников рейтинга их соцсети — также не единственные источники доходов. Они активно развивают собственные компании, издают книги, получают доход от продажи мерча или выпускают собственные линии одежды.

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