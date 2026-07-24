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Карта: сколько молодых европейцев живут вместе с родителями
Нормально ли жить с родителями после 25 лет — вопрос дискуссионный. Ответ на него сильно различается в зависимости от страны. На инфографике показано, какая доля европейцев в возрасте от 25 до 34 лет продолжает жить со своими родителями.
Жители стран Северной Европы в возрасте от 25 до 34 лет редко остаются в родительском доме. Противоположная ситуация наблюдается на юге Европы и Балканах. Во многом это объясняется культурными особенностями стран, экономической ситуацией и доступностью жилья.
В среднем в Евросоюзе около 30 процентов молодых людей продолжают жить с родителями. В Хорватии этот показатель оказался намного выше — 62 процента. В Черногории и Албании этот показатель еще выше — 68 процентов и 66 процентов соответственно.
Любопытно, что в этих странах именно молодые мужчины (от 25 до 34 лет) чаще живут с родителями. В Албании этот показатель достигает 94 процента, в Черногории — 82 процента, в Хорватии — 72 процента.
В противоположном конце рейтинга оказались Дания и Финляндия. Лишь по четыре процента жителей в возрасте от 25 до 34 лет продолжают там проживать со своими родителями. В Норвегии этот показатель составляет семь процентов, в Швеции — восемь процентов. В этих странах доля молодых мужчин, проживающих с родителями, немного превышает долю женщин.
Для России сопоставимые данные найти сложно. Например, согласно опросу ВЦИОМ, в России с родителями живут 38 процентов молодежи (2001 года рождения и младше) и 6 процентов молодых взрослых (1992–2000 годов рождения).
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