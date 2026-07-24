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24 июля, 07:03
Мария Азарова
8

Собаки «унюхали» человеческий страх еще до одомашнивания 

❋ 4.7

Собаки способны улавливать запах человеческого страха, но оставалось неясно, приобрели они эту способность за тысячи лет жизни рядом с нами или она возникла гораздо раньше. Чтобы ответить на этот вопрос, этологи из Вены сравнили реакцию собак и волков на запах пота людей в состоянии стресса.

Биология
# волки
# одомашнивание
# собаки
Собачий нос
Cобаки стали первыми одомашненными животным / © Patrick Pleul, ZB

Домашние собаки — одни из лучших знатоков человеческих эмоций. Исследования показывали, что они способны различать выражения лица, интонацию голоса, направление взгляда и эмоциональное состояние хозяина. В последние годы появились данные о том, что собаки по-разному ведут себя, ощущая запах пота человека, находящегося в состоянии страха или радости. Однако объяснить происхождение этой способности оказалось непросто.

Есть две основные гипотезы. Согласно первой, чувствительность к человеческим эмоциональным сигналам сформировалась в процессе одомашнивания, когда человек на протяжении тысячелетий невольно отбирал животных, лучше понимавших его поведение. Другая гипотеза предполагает, что подобная способность существовала еще у общего предка современных собак и волков и сохранилась после разделения двух линий.

Чтобы проверить эти версии, этологи из Венского университета ветеринарной медицины (Австрия) решили сравнить не домашних собак с дикими волками, а с волками, которые с раннего возраста воспитывались людьми и постоянно контактировали с ними. Такой подход позволил максимально исключить влияние жизненного опыта: если различия между видами все равно проявились, их можно было бы объяснить последствиями одомашнивания. Если же собаки и волки реагировали бы одинаково, это стало бы аргументом в пользу более древнего происхождения этой способности.

В эксперименте участвовали 24 собаки разных пород и 11 серых волков, содержащихся в исследовательском центре в Австрии. Все волки были выращены людьми практически с рождения, регулярно взаимодействовали с ними и проходили аналогичную подготовку, что и собаки. Для получения запаховых образцов привлекли 19 добровольцев. Каждый из них дважды сдавал образцы пота из подмышечных впадин.

В одном случае участники находились в нейтральном эмоциональном состоянии, в другом — испытывали страх при выполнении стрессового задания, связанного с публичным выступлением и решением арифметических задач под наблюдением экспериментаторов. Чтобы убедиться, что процедура действительно вызывает стресс, исследователи измеряли у добровольцев уровень тревоги и контролировали физиологические показатели. Полученные образцы поместили в специальные контейнеры, после чего животным предлагали выбрать один из них. Одновременно рядом с собакой или волком находился знакомый человеку экспериментатор, который не знал, где тот или иной запах.

Исследователи фиксировали десятки параметров поведения животных: сколько времени они проводили возле каждого запаха, насколько быстро делали выбор, как часто обращались взглядом к человеку, исследовали помещение или отказывались принимать решение. Эксперимент показал, что и собаки, и волки изменяли свое поведение, сталкиваясь с запахом страха. Однако реакция оказалась не такой, как можно было ожидать. 

Животные не демонстрировали явного предпочтения или, наоборот, избегания образцов пота людей в страхе. Вместо этого менялось их общее поведение. В присутствии запаха страха собаки и волки чаще обращали внимание на сопровождавшего их человека, дольше колебались перед выбором и заметно чаще вообще отказывались принимать решение.

Этологи интерпретировали такую реакцию как усиленное стремления получить дополнительную информацию в неопределенной или тревожной ситуации. Если запах человека сигнализировал о возможной опасности, животные словно начинали искать подсказку.

Между двумя видами обнаружили лишь одно существенное различие. Собаки чаще преждевременно завершали испытание и покидали экспериментальную площадку, тогда как у социализированных волков подобной тенденции не наблюдали. Исследователи предположили, что это отражает различия в поведенческих стратегиях, сформировавшихся уже после одомашнивания: собаки могут быть более склонны избегать неопределенных ситуаций, тогда как волки продолжают исследовать окружающую среду.

Главный вывод авторов статьи, опубликованной в журнале Animal Cognition, в том, что качественно реакция собак и волков оказалась одинаковой. Значит, чувствительность к запаховым сигналам, связанным с эмоциональным состоянием человека, вряд ли возникла исключительно в результате одомашнивания. По мнению исследователей, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что такая способность существовала еще у общего предка современных собак и волков, а затем сохранилась у обоих видов.

Результаты нового исследования не означают, будто животные понимают человеческий страх так же, как мы сами. Но они способны воспринимать химические сигналы, сопровождающие это эмоциональное состояние, и менять поведение в ответ на них. Иными словами, собаки и волки реагируют не на саму эмоцию, а на изменения запаха тела человека, возникающие при стрессе.

У научной работы был ряд ограничений. В эксперименте участвовали не дикие волки, а выращенные человеком с раннего возраста и привыкшие к тесному общению с людьми. Поэтому результаты нельзя автоматически переносить на популяции диких волков. Кроме того, исследование не позволило окончательно установить, какие именно химические вещества в составе человеческого пота служат сигналом для животных и насколько универсальна такая реакция.

Тем не менее это одно из самых убедительных на сегодня свидетельств того, что способность собак реагировать на запах человеческих эмоций может иметь гораздо более древнее происхождение, чем считалось. Если выводы этологов подтвердятся, это будет означать, что эволюционные предпосылки для столь тесного взаимодействия человека и собаки возникли задолго до одомашнивания.

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Биология
# волки
# одомашнивание
# собаки
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