Собаки «унюхали» человеческий страх еще до одомашнивания
Собаки способны улавливать запах человеческого страха, но оставалось неясно, приобрели они эту способность за тысячи лет жизни рядом с нами или она возникла гораздо раньше. Чтобы ответить на этот вопрос, этологи из Вены сравнили реакцию собак и волков на запах пота людей в состоянии стресса.
Домашние собаки — одни из лучших знатоков человеческих эмоций. Исследования показывали, что они способны различать выражения лица, интонацию голоса, направление взгляда и эмоциональное состояние хозяина. В последние годы появились данные о том, что собаки по-разному ведут себя, ощущая запах пота человека, находящегося в состоянии страха или радости. Однако объяснить происхождение этой способности оказалось непросто.
Есть две основные гипотезы. Согласно первой, чувствительность к человеческим эмоциональным сигналам сформировалась в процессе одомашнивания, когда человек на протяжении тысячелетий невольно отбирал животных, лучше понимавших его поведение. Другая гипотеза предполагает, что подобная способность существовала еще у общего предка современных собак и волков и сохранилась после разделения двух линий.
Чтобы проверить эти версии, этологи из Венского университета ветеринарной медицины (Австрия) решили сравнить не домашних собак с дикими волками, а с волками, которые с раннего возраста воспитывались людьми и постоянно контактировали с ними. Такой подход позволил максимально исключить влияние жизненного опыта: если различия между видами все равно проявились, их можно было бы объяснить последствиями одомашнивания. Если же собаки и волки реагировали бы одинаково, это стало бы аргументом в пользу более древнего происхождения этой способности.
В эксперименте участвовали 24 собаки разных пород и 11 серых волков, содержащихся в исследовательском центре в Австрии. Все волки были выращены людьми практически с рождения, регулярно взаимодействовали с ними и проходили аналогичную подготовку, что и собаки. Для получения запаховых образцов привлекли 19 добровольцев. Каждый из них дважды сдавал образцы пота из подмышечных впадин.
В одном случае участники находились в нейтральном эмоциональном состоянии, в другом — испытывали страх при выполнении стрессового задания, связанного с публичным выступлением и решением арифметических задач под наблюдением экспериментаторов. Чтобы убедиться, что процедура действительно вызывает стресс, исследователи измеряли у добровольцев уровень тревоги и контролировали физиологические показатели. Полученные образцы поместили в специальные контейнеры, после чего животным предлагали выбрать один из них. Одновременно рядом с собакой или волком находился знакомый человеку экспериментатор, который не знал, где тот или иной запах.
Исследователи фиксировали десятки параметров поведения животных: сколько времени они проводили возле каждого запаха, насколько быстро делали выбор, как часто обращались взглядом к человеку, исследовали помещение или отказывались принимать решение. Эксперимент показал, что и собаки, и волки изменяли свое поведение, сталкиваясь с запахом страха. Однако реакция оказалась не такой, как можно было ожидать.
Животные не демонстрировали явного предпочтения или, наоборот, избегания образцов пота людей в страхе. Вместо этого менялось их общее поведение. В присутствии запаха страха собаки и волки чаще обращали внимание на сопровождавшего их человека, дольше колебались перед выбором и заметно чаще вообще отказывались принимать решение.
Этологи интерпретировали такую реакцию как усиленное стремления получить дополнительную информацию в неопределенной или тревожной ситуации. Если запах человека сигнализировал о возможной опасности, животные словно начинали искать подсказку.
Между двумя видами обнаружили лишь одно существенное различие. Собаки чаще преждевременно завершали испытание и покидали экспериментальную площадку, тогда как у социализированных волков подобной тенденции не наблюдали. Исследователи предположили, что это отражает различия в поведенческих стратегиях, сформировавшихся уже после одомашнивания: собаки могут быть более склонны избегать неопределенных ситуаций, тогда как волки продолжают исследовать окружающую среду.
Главный вывод авторов статьи, опубликованной в журнале Animal Cognition, в том, что качественно реакция собак и волков оказалась одинаковой. Значит, чувствительность к запаховым сигналам, связанным с эмоциональным состоянием человека, вряд ли возникла исключительно в результате одомашнивания. По мнению исследователей, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что такая способность существовала еще у общего предка современных собак и волков, а затем сохранилась у обоих видов.
Результаты нового исследования не означают, будто животные понимают человеческий страх так же, как мы сами. Но они способны воспринимать химические сигналы, сопровождающие это эмоциональное состояние, и менять поведение в ответ на них. Иными словами, собаки и волки реагируют не на саму эмоцию, а на изменения запаха тела человека, возникающие при стрессе.
У научной работы был ряд ограничений. В эксперименте участвовали не дикие волки, а выращенные человеком с раннего возраста и привыкшие к тесному общению с людьми. Поэтому результаты нельзя автоматически переносить на популяции диких волков. Кроме того, исследование не позволило окончательно установить, какие именно химические вещества в составе человеческого пота служат сигналом для животных и насколько универсальна такая реакция.
Тем не менее это одно из самых убедительных на сегодня свидетельств того, что способность собак реагировать на запах человеческих эмоций может иметь гораздо более древнее происхождение, чем считалось. Если выводы этологов подтвердятся, это будет означать, что эволюционные предпосылки для столь тесного взаимодействия человека и собаки возникли задолго до одомашнивания.
Ученые впервые заглянули под поверхность Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы — без посадки космического аппарата. Данные зонда «Юнона» показали, что уже на небольшой глубине температура значительно выше, чем на поверхности, а внутреннее тепло спутника поднимается наружу.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Хотя сверхмассивная черная дыра в центре галактики IC 3599 уже дважды переживала гигантские вспышки, проследить развитие одной из них с самого начала удалось только сейчас. Новые данные позволили сузить круг возможных причин столь редкого явления.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2021
Денисовский человек оказался вчетверо старше
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии