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Шестнадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике предупредили: ИИ может вызвать масштабную потерю рабочих мест
Более 200 экономистов, исследователей и руководителей технологических компаний, включая 16 лауреатов Нобелевской премии по экономике, подписали открытое письмо с призывом срочно подготовиться к последствиям стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ).
По их мнению, ИИ способен преобразить мировую экономику в беспрецедентных масштабах, а правительства и регуляторы должны уже сейчас принять меры, чтобы смягчить возможные негативные последствия.
Документ под названием «Мы должны действовать сейчас» довольно лаконичен, однако его посыл однозначен. Авторы считают, что в течение ближайшего десятилетия возможности искусственного интеллекта могут вырасти настолько, что это приведет к крупнейшим экономическим преобразованиям со времен промышленной революции. При этом изменения будут происходить не столетиями, а всего за несколько лет.
Среди потенциальных рисков подписавшиеся называют массовое вытеснение работников с рынка труда. В то же время они признают, что ИИ способен принести и значительные выгоды, включая заметный рост производительности и повышение уровня жизни. Однако воспользоваться этими преимуществами и одновременно минимизировать угрозы удастся лишь в том случае, если политики, государственные институты и представители бизнеса уже сейчас начнут серьезно оценивать влияние искусственного интеллекта на занятость.
Среди подписантов — профессора Массачусетского технологического института и лауреаты Нобелевской премии Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон, экономист Нью-Йоркского университета и нобелевский лауреат Майкл Спенс, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, бывшая исследовательница OpenAI и ныне критик компании Зои Хитциг, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар, сооснователь Anthropic Джек Кларк и многие другие известные специалисты.
При этом авторы письма не предлагают конкретного плана действий. Документ скорее призван привлечь внимание к масштабу надвигающихся изменений и подчеркнуть необходимость начать обсуждение проблемы уже сейчас.
Особенно примечательно, что письмо объединило специалистов с совершенно разными взглядами на будущее ИИ. Среди подписантов есть как убежденные сторонники идеи, что искусственный интеллект кардинально изменит экономику, так и скептики, сомневающиеся в столь масштабном влиянии технологии.
Тем не менее авторы письма сходятся в одном: если ИИ действительно способен кардинально изменить рынок труда, то ждать первых серьезных потрясений, чтобы начать действовать, уже нельзя. Подготовка к этим изменениям должна начаться задолго до того, как они станут необратимыми.
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