Даже небольшое количество нитратов в питьевой воде связали с риском преждевременных родов
Масштабное когортное исследование показало, что вероятность преждевременных родов возрастает уже при невысоких концентрациях нитратов в питьевой воде. Это примерно в 15 раз ниже предельно допустимого в России уровня.
Нитраты — соединения азота, которые естественным образом присутствуют в окружающей среде. Но их концентрация может возрастать из-за азотных удобрений, животноводства и сточных вод. Попадая в грунтовые воды, нитраты оказываются в источниках питьевого водоснабжения.
Долгое время основной причиной, по которой содержание нитратов ограничивали в питьевой воде, считался риск развития метгемоглобинемии («синдром синего ребенка») у младенцев. В последние годы появляется все больше данных о том, что воздействие нитратов может быть связано и с другими последствиями для здоровья, в том числе во время беременности.
Ученые из Университета Кентербери и других научных организаций Новой Зеландии задались целью проверить, существует ли связь между концентрацией нитратов в питьевой воде и риском преждевременных родов на уровне всей страны. Для анализа использовали национальный регистр, включив в него 735 831 одноплодную беременность, завершившуюся в 2008-2021 годах. Для каждого случая оценили концентрацию нитратов в питьевой воде по месту проживания матери, взяв данные систем водоснабжения и моделей распределения загрязнителей.
Затем эту информацию сопоставили с исходами беременности, одновременно учитывая десятки факторов, способных повлиять на результат: возраст матери, индекс массы тела, курение, этническое происхождение, социально-экономический статус и число предыдущих родов. Кроме того, исследователи провели дополнительный анализ, сравнив беременности у одних и тех же женщин. Это позволило частично исключить влияние индивидуальных особенностей. Результаты представили в статье для журнала Environmental Research.
С ростом концентрации нитратов риск преждевременных родов постепенно возрастал. Если рассматривать зависимость как линейную, вероятность увеличивалась примерно на 1% на каждый дополнительный миллиграмм нитратного азота (NO₃-N) в литре воды. При сравнении групп с самым низким и самым высоким уровнем воздействия риск преждевременных родов был примерно на 8% выше. Самая выраженная связь наблюдалась для наиболее ранних преждевременных родов. Особое внимание авторы исследования обратили на то, что корреляцию выявили при концентрациях значительно ниже действующих нормативов.
В анализе использовали показатель нитратного азота (NO₃-N), тогда как в российских санитарных правилах содержание нормируется по нитрату (NO₃⁻). Это разные единицы измерения: 11,3 миллиграмма на литр нитратного азота соответствуют примерно 50 миллиграммам на литр нитратов. В России, согласно СанПиН, максимально допустимая концентрация нитратов в питьевой воде составляет 45 миллиграммов на литр, что практически соответствует международному нормативу. Однако в новой научной работе признаки повышения риска отмечали уже при концентрациях, эквивалентных примерно трем миллиграммам на литр — это приблизительно в 15 раз ниже российского предельно допустимого уровня.
Результаты исследования, впрочем, не означают, будто нитраты сами по себе вызывают преждевременные роды, подчеркнули ученые. Их выводы имеют наблюдательный характер, поэтому не позволяют доказать причинно-следственную связь.
Тем не менее новая научная работа стала одной из самых масштабных по этой теме и впервые подтвердила связь на национальном уровне. Если она действительно отражает причинный эффект, воздействие нитратов может быть связано примерно с 120 случаями преждевременных родов ежегодно в Новой Зеландии (4% всех таких родов в стране).
Но нельзя исключить, что вместе с нитратами на риск влияли и другие загрязнители воды или особенности окружающей среды, связанные с сельским хозяйством. Хотя аналогичные результаты ранее получали в крупных исследованиях, проведенных в Дании, США и других странах, сами исследователи призвали трактовать эту оценку с осторожностью. По их мнению, необходимо дополнительно подтвердить результаты и понять биологические механизмы возможного воздействия нитратов на беременность.
В молекулярном облаке у самого центра нашей Галактики выявили эритрулозу — одну из тех довольно сложных молекул, которые называют «кирпичиками» жизни. Это открытие — важный аргумент в пользу предположения, которое за последние годы перешло в уверенность: эти соединения имеют именно космическое происхождение. Иными словами, во Вселенной повсюду возникают химические условия для зарождения жизни.
Специалисты по общественному здравоохранению выяснили, что факторы риска развития деменции, такие как низкий уровень образования, высокое кровяное давление и курение, радикально различаются по странам. Значит, универсальный для всего мира подход к профилактике этого тяжелого нейродегенеративного заболевания попросту не сработает в глобальном масштабе.
Ученые выяснили, что охрана потомства самцами у паукообразных развивалась независимо у самых разных видов, а не возникла когда-то у одного общего предка. Это опровергает давнюю идею о том, что отцовская забота в природе — исключительно редкая аномалия.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии