Кофе замедлил клеточное старение у людей с психическими расстройствами
Психиатры и молекулярные биологи выяснили, что регулярное употребление кофе замедляет клеточное старение у людей с тяжелыми психическими расстройствами. По их данным, умеренное количество этого напитка помогает защитить хромосомы от преждевременного разрушения.
Люди с тяжелыми ментальными заболеваниями, такими как шизофрения или биполярное расстройство, часто сталкиваются с преждевременным старением организма и живут меньше. Чтобы найти способы борьбы с этим явлением, международная группа исследователей под руководством специалистов из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировала данные 436 пациентов из Норвегии. Авторы научной работы извлекли ДНК из белых кровяных телец участников и измерили среднюю длину теломер (защитных участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клеток и служат точным маркером биологического возраста).
Анализ помог выявить закономерность: длина защитных колпачков ДНК увеличивалась по мере роста потребления кофе, но лишь до определенной границы. Самые длинные теломеры обнаружили у пациентов, которые выпивали от трех до четырех чашек в день.
Это количество как раз соответствует безопасной дневной норме кофеина в 400 миллиграммов, которую рекомендуют службы здравоохранения. Биологический возраст клеток этой группы оказался примерно на пять лет меньше, чем у людей, полностью отказывающихся от кофе. Однако у тех, кто выпивал пять и более чашек ежедневно, защитный эффект полностью исчезал.
Результаты исследования, опубликованные в журнале BMJ Mental Health, ученые объяснили особым биохимическим действием напитка. Во-первых, антиоксиданты и хлорогеновая кислота в кофе эффективно снижают уровень хронического воспаления, характерного для тяжелых психозов. Во-вторых, кофеин стимулирует выработку белка TERT (ключевой строительный блок фермента теломеразы), который достраивает и восстанавливает утерянные участки ДНК. При этом избыток кофеина создает для клеток обратный, стрессовый эффект.
Авторы научной работы также обратили внимание на важный сопутствующий фактор — курение. Пациенты с тяжелыми ментальными расстройствами курят гораздо чаще других людей, а никотин заставляет печень разрушать кофеин ускоренными темпами. Из-за этого курильщики часто пьют кофе в огромных количествах, перешагивая безопасный порог в четыре чашки, что в итоге приводит к ускорению сокращения теломер в хромосомах.
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