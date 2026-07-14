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14 июля, 22:12
Адель Романенкова
9

В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

❋ 5.2

В молекулярном облаке у самого центра нашей Галактики выявили эритрулозу — одну из тех довольно сложных молекул, которые называют «кирпичиками» жизни. Это открытие — важный аргумент в пользу предположения, которое за последние годы перешло в уверенность: эти соединения имеют именно космическое происхождение. Иными словами, во Вселенной повсюду возникают химические условия для зарождения жизни.

Астрономия
# зарождение жизни
# межзвездная среда
# Млечный путь
# происхождение жизни
Центральная молекулярная зона
Центральная молекулярная зона / © NRAO/AUI/NSF; Adam Ginsburg and John Bally (Univ of Colorado - Boulder), Farhad Yusef-Zadeh (Northwestern), Bolocam Galactic Plane Survey team; GLIMPSE II team

Расположенную в центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру Стрелец А* на расстоянии в несколько сотен световых лет от нее опоясывает плотное газопылевое кольцо, в котором под действием ее мощной гравитации происходит постоянное интенсивное движение. Это кольцо называется Центральной молекулярной зоной. Она неоднородна, в ней прослеживается много отдельных массивных облаков, которые друг с другом сталкиваются, разрываются на части и перемешиваются.

Одно из этих облаков зарегистрировано как G+0.693-0.027 и простирается на десятки световых лет. Обычно подобные структуры в космосе представляют собой «звездные ясли» — области активного образования новых светил вместе с их планетами. Но это не тот случай: вблизи черной дыры вещество движется с такой скоростью, что у него почти нет возможности коллапсировать в компактные сферы и формировать звезды.

Зато во время беспрестанных столкновений огромных масс газа и пыли в них накапливаются разнообразные и часто весьма многосложные соединения. К примеру, в облаке G+0.693-0.027 наблюдают мочевину ((NH2)2CO) — этой важный участник процессов «на пороге» биохимии, а еще гидроксиламин (NH₂OH) — «предшественник» аминокислот. По сути, в присутствии именно таких молекул происходит сборка нуклеотидов и в конце концов ДНК и РНК.

Однако в межзвездной среде пока не наблюдают еще более важных деталей этого конструктора — сахаров типа рибозы или глюкозы. Находили разве что простой сахароподобный гликольальдегид (C₂H₄O₂). Поэтому считалось, что такие молекулы образуются уже непосредственно на небесных телах. Недавно эту картину прояснила международная команда ученых во главе с Изяскун Хименес-Серрой из Центра астробиологии в Мадриде (Испания).

В своей недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи рассказали о важном открытии: радиотелескопы Yebes и IRAM (оба расположены в Испании) зафиксировали G+0.693-0.027 эритрулозу (C4H8O4), то есть самый настоящий сахар. Молекула особенно примечательна наличием в ней целых четырех атомов углерода: до сих пор такого в космосе не видели.

Исследователи предположили, что она образуется там на поверхности ледяных частиц под действием космической радиации при соединении двух более простых молекул: гликольальдегида и этиленгликоля (C₂H₆O₂). Ученые смоделировали предполагаемые условия в межзвездном облаке и обнаружили, что этот механизм действительно работает.

Поэтому астробиологи пришли к выводу, что даже и эти детали ДНК могли быть изначально доставлены на древнюю Землю. Например, в процессе тяжелой кометно-астероидной бомбардировки около четырех миллиардов лет назад. По расчетам, падавшие тогда на планету глыбы могли доставить на нее до 50 миллионов тонн эритрулозы.

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Адель Романова
Адель Романова
299 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
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Астрономия
# зарождение жизни
# межзвездная среда
# Млечный путь
# происхождение жизни
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