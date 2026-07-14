В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар
В молекулярном облаке у самого центра нашей Галактики выявили эритрулозу — одну из тех довольно сложных молекул, которые называют «кирпичиками» жизни. Это открытие — важный аргумент в пользу предположения, которое за последние годы перешло в уверенность: эти соединения имеют именно космическое происхождение. Иными словами, во Вселенной повсюду возникают химические условия для зарождения жизни.
Расположенную в центре Млечного Пути сверхмассивную черную дыру Стрелец А* на расстоянии в несколько сотен световых лет от нее опоясывает плотное газопылевое кольцо, в котором под действием ее мощной гравитации происходит постоянное интенсивное движение. Это кольцо называется Центральной молекулярной зоной. Она неоднородна, в ней прослеживается много отдельных массивных облаков, которые друг с другом сталкиваются, разрываются на части и перемешиваются.
Одно из этих облаков зарегистрировано как G+0.693-0.027 и простирается на десятки световых лет. Обычно подобные структуры в космосе представляют собой «звездные ясли» — области активного образования новых светил вместе с их планетами. Но это не тот случай: вблизи черной дыры вещество движется с такой скоростью, что у него почти нет возможности коллапсировать в компактные сферы и формировать звезды.
Зато во время беспрестанных столкновений огромных масс газа и пыли в них накапливаются разнообразные и часто весьма многосложные соединения. К примеру, в облаке G+0.693-0.027 наблюдают мочевину ((NH2)2CO) — этой важный участник процессов «на пороге» биохимии, а еще гидроксиламин (NH₂OH) — «предшественник» аминокислот. По сути, в присутствии именно таких молекул происходит сборка нуклеотидов и в конце концов ДНК и РНК.
Однако в межзвездной среде пока не наблюдают еще более важных деталей этого конструктора — сахаров типа рибозы или глюкозы. Находили разве что простой сахароподобный гликольальдегид (C₂H₄O₂). Поэтому считалось, что такие молекулы образуются уже непосредственно на небесных телах. Недавно эту картину прояснила международная команда ученых во главе с Изяскун Хименес-Серрой из Центра астробиологии в Мадриде (Испания).
В своей недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователи рассказали о важном открытии: радиотелескопы Yebes и IRAM (оба расположены в Испании) зафиксировали G+0.693-0.027 эритрулозу (C4H8O4), то есть самый настоящий сахар. Молекула особенно примечательна наличием в ней целых четырех атомов углерода: до сих пор такого в космосе не видели.
Исследователи предположили, что она образуется там на поверхности ледяных частиц под действием космической радиации при соединении двух более простых молекул: гликольальдегида и этиленгликоля (C₂H₆O₂). Ученые смоделировали предполагаемые условия в межзвездном облаке и обнаружили, что этот механизм действительно работает.
Поэтому астробиологи пришли к выводу, что даже и эти детали ДНК могли быть изначально доставлены на древнюю Землю. Например, в процессе тяжелой кометно-астероидной бомбардировки около четырех миллиардов лет назад. По расчетам, падавшие тогда на планету глыбы могли доставить на нее до 50 миллионов тонн эритрулозы.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Ученые выяснили, что золото владеет уникальной «техникой самообороны», которая защищает его от потускнения. Оказалось, атомы на поверхности этого металла способны самостоятельно перестраиваться в особые защитные структуры. Такой невидимый барьер блокирует контакт с кислородом и подавляет процесс окисления в триллион раз эффективнее, чем поверхность любого другого металла.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Августа, 2014
Растения-убийцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии