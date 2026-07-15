ВОЗ начала испытания первого препарата от Эболы

Всемирная организация здравоохранения начала клинические испытания перорального препарата для экстренной профилактики вируса Эбола. Около тысячи человек, контактировавших с больными, получат новое лекарство, способное предотвратить развитие смертоносной инфекции.

Масштабный проект развернули на северо-востоке Демократической Республики Конго, в провинции Итури, которая стала эпицентром новой вспышки редкого и опасного штамма вируса — Эбола Бундибугио. Сейчас от этого штамма не существует официально одобренных вакцин или лекарств.

Ситуация усугубляется тем, что вспышку вируса зафиксировали в труднодоступном горнодобывающем регионе, где особенно высока концентрация группировок боевиков. Реальный масштаб эпидемии, по оценкам ВОЗ, может в несколько раз превышать официальные данные (зарегистрировано более 1960 случаев заражения и свыше 700 смертей).

Врачи будут испытывать экспериментальный противовирусный препарат «Обелдесивир» (Obeldesivir) в таблетках, созданный американской фармацевтической компанией Gilead Sciences. Это принципиально новый подход для борьбы с Эболой: ранее терапию тестировали только на уже заболевших людях, теперь же речь идет о профилактике населения, контактировавшего с зараженными.

Препарат планируют выдавать здоровым людям старше 12 лет, которые имели прямой контакт с подтвержденными носителями вируса Эболы в течение последних пяти дней. Каждый участник будет находиться под ежедневным медицинским наблюдением в течение 21 дня, а финальный осмотр пройдет на 42-й день.

В доклинических исследованиях на лабораторных моделях «Обелдесивир» продемонстрировал эффективность против целого ряда филовирусов. Однако медики подчеркивают, что активность препарата в лаборатории далеко не всегда воспроизводится на организме человека одинаково, поскольку в зависимости от пациента возбудитель инфекции может по-разному защищать себя от лечебного воздействия.

Медики отметили, что таблетированный формат лекарства значительно упрощает его распространение и прием в полевых условиях по сравнению с внутривенными инъекциями. Параллельно для детей младше 12 лет, а также для беременных и кормящих женщин, попавших в зону риска, предусмотрен отдельный протокол с использованием другого противовирусного препарата — «Ремдесивира».

Если клинические испытания пройдут успешно, мировая медицина получит мощный инструмент для быстрого купирования локальных вспышек Эболы. Возможность оперативно раздавать защитные таблетки контактировавшим людям позволит медикам эффективно прерывать цепочки передачи вируса и защищать уязвимое население.

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