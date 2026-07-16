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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
16 июля, 07:38
Рейтинг: +970
Посты: 2061

Гонка за самый тонкий небоскреб в мире: зачем строят сверхузкие башни и почему они не падают

Представьте сверхвысокий небоскреб высотой с «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Но вместо офисов и смотровых площадок в нем расположено всего по одной квартире на этаже. А квартиры вовсе не отличаются огромной площадью. Все дело в том, что это один из самых узких небоскребов, когда-либо спроектированных, — Muraba Veil, ему предстоит побороться за звание самого «тонкого» высотного здания планеты.

Сообщество
# Дубай
# небоскрёбы
# ОАЭ
# строительство
# США
# технологии
Небоскреб 432 Park Avenue / © Getty Images
Небоскреб 432 Park Avenue / © Getty Images

Сегодня мир вступил в новую эпоху строительства сверхвысоких зданий. Если раньше архитекторы соревновались прежде всего в высоте, то теперь небоскребы все чаще привлекают внимание необычными концептами: мостами между башнями, «парящими» бассейнами, драгоценными элементами отделки или экстремально тонкими силуэтами.

Но возникает закономерный вопрос: как подобные проекты вообще могут быть экономически оправданы? Как одна квартира на этаже способна окупить строительство многомиллиардного здания? И что удерживает столь невероятно тонкие башни от разрушения под действием ветра?

Хотя Дубай сегодня считается мировой столицей архитектурных рекордов, история сверхузких небоскребов началась вовсе не там. Родиной так называемых «карандашных небоскребов» стал Нью-Йорк. Настоящим первопроходцем считается 432 Park Avenue, завершенный в 2016 году. При высоте 425 метров его ширина составляет всего 28,5 метра, что дает впечатляющее соотношение ширины к высоте 1:15. Именно этот проект положил начало новой архитектурной тенденции. Однако вскоре появился еще более экстремальный представитель этого класса — 111 West 57th Street. Его высота достигает 435 метров, а отношение ширины к высоте составляет уже 1:24, что сделало башню самым тонким небоскребом своего времени. На первый взгляд подобные здания выглядят как инженерная фантастика. Но еще более удивительной кажется их экономика.

Традиционно небоскребы создавались ради максимальной прибыли: чем больше офисов или квартир удавалось разместить внутри, тем быстрее окупалось строительство.

Однако современные сверхтонкие башни ориентированы совсем на другую аудиторию. Их покупателями становятся миллиардеры, владельцы инвестиционных фондов, международные инвесторы и государственные суверенные фонды. Хотя такие здания официально считаются жилыми, многие квартиры в них практически никогда не используются для постоянного проживания. Они выступают прежде всего способом хранения капитала. Когда стоимость одного пентхауса достигает десятков миллионов долларов, девелоперу уже не требуется продавать сотни квартир — достаточно реализовать несколько наиболее дорогих объектов. Главный фактор, определяющий стоимость таких апартаментов, — панорамный вид. Именно поэтому архитекторы предпочитают строить максимально узкие здания, поднимая каждую квартиру как можно выше над городом.

Рендер Muraba Veil / © Muraba.ae
Рендер Muraba Veil / © Muraba.ae

Новый дубайский проект Muraba Veil имеет высоту 380 метров при ширине всего 22,5 метра. По абсолютной высоте он уступает нью-йоркским конкурентам, однако оказался еще тоньше. Соотношение его ширины и высоты составляет примерно 1:17. Для инженеров подобный объект становится настоящим испытанием. Главные проблемы здесь три: раскачивание под действием ветра; кручение конструкции; комфорт людей внутри здания. Даже небольшие колебания способны вызвать у жильцов ощущение морской болезни. Поэтому проектирование подобных башен сводится прежде всего к борьбе с движением конструкции.

Основой Muraba Veil станет чрезвычайно массивное железобетонное ядро. В отличие от большинства небоскребов оно представляет собой не один центральный ствол, а четыре взаимосвязанных ядра, распределенных вдоль всего здания. Использование высокопрочного бетона позволяет значительно повысить жесткость конструкции без чрезмерного увеличения массы. Для столь экстремально тонкой башни инженерам приходится применять сложные системы перераспределения нагрузок и специальные высокопрочные материалы, обеспечивающие устойчивость всей конструкции.

Одним из важнейших элементов Muraba Veil станут настроенные инерционные демпферы. Их принцип работы достаточно прост. В верхней части здания размещается массивный груз, который при раскачивании башни начинает двигаться в противоположную сторону. За счет этого колебания гасятся, а нагрузка перераспределяется обратно на несущие конструкции. Кроме того, проект предусматривает использование гидравлических демпферов, работающих подобно автомобильным амортизаторам. Они поглощают энергию колебаний и дополнительно снижают вибрации здания. Именно сочетание этих технологий позволяет столь тонкой конструкции сохранять устойчивость даже при сильных порывах ветра.

Рендер Muraba Veil / © Muraba.ae
Рендер Muraba Veil / © Muraba.ae

В отличие от Нью-Йорка, Дубай предъявляет к небоскребам дополнительные требования из-за экстремально жаркого климата. Большинство высотных зданий региона защищаются от жары полностью герметичными фасадами и мощнейшими системами кондиционирования.

Muraba Veil использует иной подход. Здание будет окружено легкой наружной оболочкой из нержавеющей стали — своеобразной «вуалью», которая создает тень и значительно уменьшает нагрев фасада солнечными лучами. При этом сама оболочка практически не участвует в восприятии нагрузок и не увеличивает массу здания, что особенно важно для столь тонкой конструкции.

Сегодня архитектура сверхвысоких зданий вступила в новую эпоху, где рекорды устанавливаются уже не только по высоте. Чаще главным достижением становятся необычная форма, инженерная смелость и способность превратить небоскреб в символ города. И, судя по всему, бум сверхтонких башен только начинается.

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