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Карта: какие страны тратят больше всего на образование?

Объем государственных расходов на образование позволяет понять, какие приоритеты ставит перед собой та или иная страна. Однако сравнение лишь абсолютных сумм бюджетных расходов может вводить в заблуждение.

Карта: какие страны тратят больше всего на образование? / © Visual Capitalist

Инфографика выше показывает, какую долю валового внутреннего продукта (ВВП) государства направляют на образование. Она охватывает 181 страну и основана на данных Института статистики ЮНЕСКО.

Использование показателя расходов в процентах от ВВП позволяет объективнее сравнивать страны с совершенно разными масштабами экономики. Хотя уровень национального богатства во многом определяет возможности финансирования образования, на размер таких расходов также влияют государственная политика, демографическая ситуация и бюджетные возможности.

Лидирующие позиции в мировом рейтинге занимают небольшие островные государства. Кирибати направляет на образование 16,4 % ВВП, Тувалу — 12,9 %, а Федеративные Штаты Микронезии — 11,6 %.

Среди крупных стран особенно выделяются Намибия, расходующая 9,1 % ВВП, и Алжир — 9,0 %. Это свидетельствует о том, что высокий уровень инвестиций в образование характерен не только для богатых государств.

Если рассматривать 40 крупнейших экономик мира, то первое место занимает Швеция, направляющая на образование 7,3 % ВВП. За ней следуют Дания (6,4 %) и Бельгия (6,3 %). В число крупнейших экономик с наиболее высокими расходами на образование также входят Великобритания (5,9 %), Бразилия (5,6 %), США (5,4 %) и Южная Корея (5,4 %).

Почему одни страны тратят на образование больше других?

Объем государственных расходов на образование определяется сочетанием политических приоритетов, демографических факторов и финансовых возможностей государства.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страны с молодым населением вынуждены вкладывать больше средств в образование, поскольку им необходимо обеспечивать обучение растущего числа детей и подростков. Напротив, государства со стареющим населением испытывают меньшую нагрузку на систему образования.

Кроме того, правительствам приходится распределять ограниченные бюджетные ресурсы между различными направлениями — здравоохранением, пенсионным обеспечением, развитием инфраструктуры и другими социально значимыми сферами.

Однако сами по себе высокие расходы еще не гарантируют качественного образования. По мнению экспертов Всемирного банка, не менее важно то, как именно распределяются выделенные средства. На результаты обучения существенно влияют квалификация учителей, эффективность управления системой образования и уровень подотчётности образовательных учреждений.

Как отличаются крупнейшие экономики мира?

Уровень экономического развития сам по себе не объясняет различия в расходах на образование. Среди крупнейших мировых экономик есть как страны, выделяющие на образование очень большие средства, так и государства с относительно скромными бюджетами.

Так, Швеция и Дания направляют на образование более 6% ВВП, тогда как Сингапур расходует лишь 2,2%, Ирландия — 2,9%, а Япония — 3,3%.

Некоторые развивающиеся страны инвестируют в образование даже большую долю своей экономики, чем многие более богатые государства. Например, Бразилия выделяет на эти цели 5,6% ВВП, а Южная Африка — 6,0%. Это говорит о том, что объем финансирования определяется не только размером экономики, но и государственными приоритетами — подобно тому, как страны существенно отличаются по доле налоговых поступлений в ВВП.

При этом высокая доля расходов на образование вовсе не означает автоматически более высокое качество обучения. Конечные результаты зависят от эффективности использования средств, уровня подготовки педагогов, содержания образовательных программ, качества управления системой образования и доступности обучения для населения. Поэтому страны с сопоставимыми расходами могут демонстрировать совершенно разные образовательные результаты.