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Недельная выработка электроэнергии в США впервые превысила 100 миллионов мегаватт-часов на фоне экстремальной жары
Американская энергосистема успешно выдержала, пожалуй, самое серьезное испытание в своей истории. Впервые недельная выработка электроэнергии в США превысила отметку в 100 миллионов мегаватт-часов.
Этот исторический рубеж был достигнут из-за экстремальной жары, вызванной так называемым тепловым куполом, который охватил территорию с населением свыше 200 миллионов человек.
По данным, опубликованным Edison Electric Institute (EEI), за неделю с 28 июня по 4 июля 2026 года американская энергосистема произвела рекордные 100 миллионов мегаватт-часов электроэнергии. Для сравнения: за семь дней коммунальные энергокомпании страны поставили потребителям объем электроэнергии, примерно вдвое превышающий годовое потребление всего Нью-Йорка. Тем самым был побит предыдущий рекорд 99,4 миллиона мегаватт-часов, установленный в июле 2022 года. Кроме того, недельная генерация оказалась примерно на 22 % выше среднего уровня, характерного для США.
Главной причиной резкого скачка спроса стала погода. Тепловой купол возникает, когда мощная область высокого давления действует словно крышка, удерживая горячий воздух над определенным регионом и не позволяя ему рассеиваться. В результате температура остается аномально высокой в течение продолжительного времени.
Пока американцы отмечали День независимости 4 июля, обширный тепловой купол накрыл центральные и восточные районы страны. Во многих местах температура воздуха превышала 38°C, а ощущаемая температура достигала примерно 46°C. Миллионы кондиционеров работали практически без остановки, создавая колоссальную нагрузку на электросети.
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