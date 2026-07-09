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Названа дата премьеры первого электромобиля Bentley
Компания Bentley готовится сделать долгожданный шаг в мир электрического транспорта: первым серийным электромобилем британской марки станет модель Torcal. Пока производитель раскрыл лишь ее название и показал небольшой фрагмент задней части кузова. Полноценная премьера новинки состоится в сентябре.
Bentley традиционно называет свои автомобили в честь выдающихся природных объектов, и Torcal не стала исключением. Новинка получила имя в честь природного парка Эль-Торкаль-де-Антекера в Испании — впечатляющего известнякового массива с нагромождениями скал, утесами и каменными лабиринтами, которые формировались миллионы лет и продолжают изменяться под воздействием природы.
О технических характеристиках компания пока предпочитает не распространяться. Однако журналисты издания Autoevolution уже несколько раз замечали закамуфлированный прототип на дорожных испытаниях. Судя по шпионским фотографиям, речь идет о кроссовере с покатой линией крыши.
По мнению журналистов Engadget, общий силуэт новинки напоминает концепт EXP 15, представленный в прошлом году. В то же время фары, заметные сквозь маскировочную пленку, выполнены совершенно иначе и выглядят значительно более сдержанно, чем можно было ожидать от новой электрической модели.
Главный редактор автомобильного раздела Top Gear Джек Рикс уже успел познакомиться с Torcal лично. По его словам, электромобиль получил массивную решетку радиатора с подсвечиваемыми трехмерными ромбовидными элементами, призванными подчеркнуть роскошный характер модели. Он также подтвердил информацию, полученную благодаря шпионским снимкам: интерьер отличается высоким уровнем отделки, а центральное место на передней панели занимает широкий дисплей мультимедийной системы.
Ожидается, что длина нового кроссовера составит около пяти метров. Несмотря на внушительные размеры, Torcal окажется несколько компактнее флагманского Bentayga. Предполагаемый запас хода превысит 480 километров на одной зарядке. Более подробные технические характеристики, а также стоимость новинки станут известны во время официальной презентации в Лондоне, которая состоится 23 сентября 2026 года.
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