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Жирный сыр и сливки снизили риск развития деменции
Врачи часто критикуют сыр из-за высокой калорийности и высокого содержания насыщенных жиров. Также жиры часто рекомендуют ограничить для профилактики деменции и других когнитивных нарушений. Однако ученые из Лундского университета (Швеция) пришли к выводу, что потребление сыра и других молочных продуктов с высоким содержанием жира, напротив, связано со снижением риска деменции.
Сейчас не существует препаратов, способных вылечить деменцию, хотя ученые активно ищут решение. Основные рекомендации врачей касаются профилактики когнитивных заболеваний, в том числе с помощью питания. Сыр и другие жирные молочные продукты часто попадают в категорию «вредной» еды.
Шведские ученые решили выяснить, действительно ли существует связь между употреблением жирных молочных продуктов и деменцией. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, приняли участие 27 тысяч человек. Исследователи предварительно оценили рацион участников. За ними наблюдали в среднем 25 лет.
Детальное изучение рациона позволило узнать не только сам факт употребления молочных продуктов, но и учесть их типы. Результаты исследования показали, что риск развития деменции связан лишь с некоторыми продуктами.
Наибольший «защитный эффект» давали продукты, которые часто подвергаются критике, — с высоким уровнем жирности. У участников, которые каждый день ели более 50 граммов сыра с содержанием жира свыше 20%, риск деменции оказался на 13% меньше, а риск сосудистой деменции — на 29% меньше по сравнению с теми, у кого сыра в рационе практически не было.
Сливки с жирностью от 30% связали со снижением риска деменции на 16%. У молока, йогурта, масла, а также обезжиренных сыров и сливок такого эффекта не обнаружили.
Отдельное открытие авторов касалось болезни Альцгеймера. Жирный сыр давал защитный эффект только у людей, которые не были носителями варианта гена APOE ε4. Этот ген считается главным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. Исследователи предположили, что одинаковые продукты питания могут по-разному влиять на людей с разной генетической предрасположенностью.
При этом исследования показывают, что сыр способен не только «защищать» от деменции. Группа европейских ученых пришла к выводу, что сыр связан с более низким риском общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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