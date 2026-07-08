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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 июля, 21:10
Рейтинг: +253
Посты: 923

Мошенники продают семена несуществующих цветов, созданных с помощью ИИ

Мошенники уже давно продают в интернете семена несуществующих экзотических цветов. Теперь с помощью искусственного интеллекта они генерируют удивительные цветы, напоминающие бабочек или птиц. 

Сообщество
# искусственный интеллект
# мошенники
# нейросети
# растения
# фейки
# цветы
ИИ-сгенерированные цветы, семена которых продаются на Amazon / © 404 Media
ИИ-сгенерированные цветы, семена которых продаются на Amazon / © 404 Media

ИИ-инструменты позволили вывести эту схему на поток. Как отмечает 404 Media, особенно часто такие объявления встречаются на крупных онлайн-площадках, таких как eBay, Amazon и Etsy. 

Некоторые продавцы рекламируют семена, лишь немного преукрашая изображения растений с помощью искусственного интеллекта. Другие же мошенники используют ИИ-иллюстрации цветов, напоминающих фантастические растения из фильма «Аватар».

Сорт подсолнечника Teddy Bear действительно существует. Однако недобросовестные продавцы рекламируют его с помощью ИИ-изображений гигантских фиолетовых цветов, не имеющих ничего общего с реальностью.

© 404 Media
© 404 Media

Еще один популярный ИИ-цветок — «радужные розы». Их необычная окраска привлекает внимание покупателей. Хотя они выглядят как очевидный фейк, продавец продал такие семена на eBay 37271 раз, прежде чем площадка его заблокировала.

© 404 Media
© 404 Media

Вместо желаемых цветов покупатели получают другое растение, а иногда семена не всходят или вовсе не приходят. Однако существует более серьезная опасность. Высаживая неизвестные семена, люди могут случайно распространить инвазивные растения в своем регионе.

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