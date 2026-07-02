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Армения и Грузия оказались «холодным островом» на карте температурных аномалий

Страны Европы столкнулись этим летом с аномальной жарой. На карте температурных аномалий, завирусившейся в социальных сетях, выделились Армения и Грузия.

Армения и Грузия оказались «холодным островом» на карте температурных аномалий / © rodoss, X

Аномальная жара в июне накрыла Европу и страны Ближнего Востока. Как видно на карте, в большинстве регионов температура превышала климатическую норму.

На карте выделились Армения и Грузия. В этих странах температурные отклонения оказались в зоне более низких значений относительно нормы.

При этом холодной погоду в Армении назвать сложно. Например, в Ереване 27 мая шли кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха составила примерно 27 градусов по Цельсию. В Ширакской области температура воздуха днем держалась в пределах от 18 до 23 градусов.

Схожая ситуация наблюдалась и в Грузии. В Тбилиси столбик термометра 27 июня поднялся до 26 градусов. Пасмурный день выдался и в Батуми. Температура воздуха там составила 22 градуса.

Однако для некоторых регионов Европы 27 июня стало днем температурных рекордов. В Берлине воздух прогрелся до 39,9 градуса. Свой температурный рекорд обновила Польша. В городе Слубице столбик термометра достиг 40,5 градуса.