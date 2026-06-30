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Northrop Grumman впервые показала новую межконтинентальную ракету Sentinel

Носовой отсек ракеты Sentinel на предприятии компании Northrop Grumman в калифорнийском Редондо-Бич (слева) и художественное изображение Sentinel (справа) / © Northrop Grumman

На снимках запечатлен носовой отсек ракеты, успешно прошедший один из важнейших этапов наземных испытаний на предприятии компании в калифорнийском Редондо-Бич.

Часть ракеты Sentinel / © Northrop Grumman

Во время тестов инженеры оценивали прочность конструкции и способность установленного оборудования выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие при запуске ракеты из шахтной пусковой установки. Завершение этих испытаний считается одним из последних крупных этапов подготовки перед первым испытательным полетом Sentinel, который сейчас намечен на 2027 год.

Испытанный передний модуль объединяет наиболее сложные системы ракеты. В нем размещены блок управления полетом, система наведения, оборудование коррекции траектории и боевая часть. После отделения маршевых ступеней именно этот отсек обеспечивает точное наведение боевого блока на цель, используя вычислительные комплексы, датчики и двигатели малой тяги.

Особое внимание специалисты уделили проверке устойчивости конструкции к мощнейшим акустическим нагрузкам, сопровождающим старт из шахты. Для этого в испытательном центре была создана звуковая среда, максимально приближенная к реальным условиям запуска. В испытаниях также участвовали сотрудники национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора, отвечающей за сертификацию американских ядерных боезарядов.

Программа Sentinel считается одним из ключевых проектов модернизации стратегических ядерных сил США. Новая ракета должна заменить комплекс Minuteman III, который находится на боевом дежурстве с начала 1970-х годов и остается самым возрастным элементом американской ядерной триады. По оценке ВВС США, потенциал дальнейшей модернизации существующих ракет практически исчерпан, поэтому было принято решение разработать полностью новую систему, включающую не только сами ракеты, но и модернизированные шахты, командные пункты, линии связи и всю сопутствующую инфраструктуру.

После принятия комплекса на вооружение американские военные рассчитывают разместить около 400 ракет Sentinel в модернизированных шахтных пусковых установках на территории пяти штатов. Одновременно продолжается масштабное обновление всей инфраструктуры базирования — одного из крупнейших проектов по модернизации стратегических ядерных сил США за последние десятилетия.