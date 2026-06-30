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Черный бриллиант в зелени: редкие пантеры попали в объектив на чайной плантации Индии
Национальный парк Манас, расположенный у подножия Гималаев на северо-востоке Индии, считается одним из самых удивительных уголков дикой природы. Именно здесь фотограф Матан Шарон (Matan Sharon) недавно провел несколько дней, наблюдая и снимая чрезвычайно редкую семью черных леопардов, воспитывающих детенышей.
Густые тропические леса, изнуряющая жара и высокая влажность делают работу в Манасе настоящим испытанием. К тому же на всей территории заповедника обитает всего около шести черных леопардов, поэтому шанс встретить одного из них крайне невелик.
«Леса Манаса густые, дикие, а солнечный свет едва пробивается сквозь плотный полог деревьев, — рассказал Шарон изданию YNet. — Нас окружали пышная тропическая растительность, бесчисленные насекомые, рептилии и птицы, чьи голоса совершенно не похожи на все, что привыкли слышать любители природы в других уголках мира. Вместе с местным проводником, вооруженным егерем и Умешем — опытным водителем нашего сафари-джипа — мы понимали, что ищем буквально иголку в зеленом стоге сена».
В конечном итоге фотограф обнаружил семейство черных леопардов на чайной плантации, расположенной на опушке леса. Для хищников это оказалось весьма удачным убежищем. Высокие деревья, высаженные на плантации для защиты чайных кустов от палящего солнца, одновременно служат надежным укрытием для леопардов, которые в случае опасности могут мгновенно скрыться среди ветвей.
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