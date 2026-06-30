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Страны с наибольшей долей женского населения
Почти во всех странах мужчины и женщины представлены в примерно равных пропорциях. Однако в ряде государств и территорий женщины составляют заметно более половины населения, формируя одни из самых выраженных гендерных дисбалансов в мире.
Новая инфографика ранжирует страны и территории с наибольшей долей женщин в населении на основе последних доступных данных Всемирного банка. Более высокая продолжительность жизни у женщин — ключевой фактор, однако миграция и возрастная структура населения также существенно влияют на эти демографические закономерности.
Гонконг возглавляет рейтинг: женщины составляют 54,9% населения. Вслед за ним идут Молдова, Макао, Латвия и Армения — все они входят в первую пятерку, где доля женщин превышает 53%. Многие страны из этого списка расположены в Восточной Европе или представляют собой островные территории, где старение населения, миграционные процессы и исторические особенности смертности особенно сильно влияют на демографический баланс. Хотя различия могут показаться незначительными, на уровне стран они весьма существенны. Доля женщин выше 53% может означать сотни тысяч, а в крупных странах — миллионы дополнительных женщин по сравнению с мужчинами.
Во многих развитых экономиках объяснение чаще всего связано с большей продолжительностью жизни. В среднем женщины живут дольше мужчин во всем мире — благодаря биологическим особенностям и меньшей подверженности ряду рискованных форм поведения и профессий. По мере старения населения этот разрыв в долголетии становится все более заметным.
Свою роль играет и развитие здравоохранения. Хотя улучшение медицинского обслуживания увеличило продолжительность жизни обоих полов, у женщин, как правило, сохраняется преимущество, которое особенно проявляется в старших возрастных группах.
Миграция также способна менять гендерный баланс. В некоторых странах мужчины трудоспособного возраста уезжают работать за границу, увеличивая долю женщин, остающихся внутри страны. В других случаях, наоборот, преобладание мужской иммиграции приводит к обратному эффекту.
Не все страны имеют «женский перекос». Некоторые государства Персидского залива, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты, характеризуются крупной трудовой миграцией мужчин, что делает их население существенно более «мужским».
В то же время в отдельных странах Южной Азии и Китая исторически наблюдался перекос в сторону мужчин — отчасти из-за предпочтения сыновей и неравномерного соотношения полов при рождении. В конечном счёте национальные гендерные соотношения формируются под воздействием комплекса факторов: здоровья населения, старения, миграции и социальных норм.
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