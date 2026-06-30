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Китай построил крупнейшую в мире плавучую ветроэнергетическую платформу на натяжных опорах

Из порта Гаолань в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай) вышла в море первая в мире плавучая морская ветроэнергетическая платформа на натяжных опорах мощностью 16 мегаватт.

Китай построил крупнейшую в мире плавучую ветроэнергетическую платформу на натяжных опорах / © China Media Group

Это событие знаменует собой новый этап в реализации китайской программы по масштабированию и коммерческому внедрению технологий глубоководной плавучей ветроэнергетики после успешного завершения демонстрационных проектов.

Высота сооружения превышает 307 метров, а его масса составляет почти восемь тысяч тонн. После ввода в эксплуатацию платформа будет ежегодно вырабатывать около 54 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 35 тысяч тонн в год и уменьшить потребление мазута приблизительно на 15 тысяч кубометров.

Электроэнергия, вырабатываемая платформой, будет по подводным кабелям напрямую поступать в энергосистему морского нефтяного месторождения. Это позволит глубоко интегрировать возобновляемую энергетику с добычей нефти и газа на шельфе, а также создать новую низкоуглеродную модель освоения морских месторождений, сочетающую использование плавучих ветроэлектростанций и нефтегазовой инфраструктуры.

Помимо сокращения углеродного следа морской нефтедобычи, реализация проекта должна стимулировать развитие и модернизацию производственной цепочки плавучей офшорной ветроэнергетики в регионе дельты Жемчужной реки. Кроме того, проект рассматривается как вклад Китая в развитие высокопроизводительных отраслей морской экономики и создание современной энергетической системы, сочетающей экологическую чистоту, низкий уровень выбросов, безопасность и высокую эффективность.