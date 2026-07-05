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От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

ПВО стало одной из ключевых военных технологий нашего времени. Баллистические и гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты малозаметной конструкции — современные угрозы требуют создания многоуровневых систем обороны, способных одновременно обнаруживать, сопровождать и перехватывать множество целей.

С-500 «Прометей» / © Пресс-служба Минобороны России

Универсальной системы ПВО, одинаково эффективной при выполнении любых задач, не существует. Одни комплексы специализируются на перехвате баллистических ракет, другие предназначены для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами или даже гиперзвуковым оружием. Поэтому данный обзор не является рейтингом «лучших» систем. Он представляет семь наиболее технологически совершенных и эффективных комплексов ПВО, каждый из которых считается одним из лидеров в своём классе.

1. С-500 «Прометей» (Россия)

С-500 «Прометей» — новейшая российская стратегическая система противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности. Комплекс предназначен для перехвата самолетов, баллистических ракет, спутников на низких околоземных орбитах и некоторых типов гиперзвукового оружия.

Согласно опубликованным данным, дальность поражения воздушных целей достигает 600 километров, а высота перехвата — около 200 километров, что делает С-500 одной из самых дальнобойных систем в мире. Вместе с тем значительная часть заявленных характеристик пока не получила независимого подтверждения из-за ограниченного объема открытой информации о ее практической эксплуатации.

2. THAAD (США)

Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) специализируется на уничтожении баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на завершающем участке их траектории с помощью кинетических перехватчиков, поражающих цель прямым попаданием.

THAAD является важнейшим элементом американской и союзнической архитектуры противоракетной обороны наряду с системами Patriot и Aegis. Комплекс развернут в Южной Корее, на острове Гуам, а также в Израиле, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

3. Patriot PAC-3 MSE (США)

Patriot PAC-3 MSE остается одной из наиболее проверенных в боевых условиях интегрированных систем противовоздушной обороны в мире.

Изначально комплекс создавался для борьбы с авиацией, однако со временем превратился в высокоэффективное средство противодействия крылатым ракетам, беспилотникам и тактическим баллистическим ракетам.

Современный кинетический перехватчик значительно превосходит предыдущие модификации по эффективности поражения целей, а постоянная модернизация позволяет комплексу сохранять актуальность уже на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня Patriot состоит на вооружении более чем 18 государств и считается эталоном совместимой со стандартами НАТО системы противовоздушной и противоракетной обороны.

4. С-400 «Триумф» (Россия)

Российский комплекс С-400 «Триумф» — одна из наиболее широко развернутых систем ПВО большой дальности, находящихся сегодня на вооружении. Он способен одновременно поражать самолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, используя несколько типов ракет-перехватчиков, оптимизированных для различных дальностей поражения.

Система экспортируется в такие страны, как Китай, Индия и Турция, что подчеркивает ее стратегическое значение, несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно ее реальной эффективности против современных самолетов, выполненных по технологии малозаметности.

5. «Праща Давида» (Израиль)

Разработанная совместно компаниями Rafael и RTX, система «Праща Давида» занимает промежуточное место между комплексами «Железный купол» и Arrow в многоэшелонированной системе противоракетной обороны Израиля.

Комплекс оптимизирован для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов, беспилотников и тяжелых неуправляемых реактивных снарядов, используя высокоманевренную ракету-перехватчик Stunner.

Система уже находится на боевом дежурстве и является одним из ключевых элементов израильской многоуровневой системы противоракетной обороны, дополняя комплексы, работающие на меньших и больших высотах.

6. SAMP/T NG (Франция — Италия)

SAMP/T NG считается наиболее современной европейской наземной системой противовоздушной обороны.

Комплекс построен на базе семейства ракет-перехватчиков Aster 30 и способен защищать от самолетов, крылатых ракет, беспилотников и баллистических ракет, одновременно сопровождая множество целей.

Система нового поколения получила модернизированные радиолокационные станции с активными фазированными антенными решётками (AESA), расширенные возможности управления и координации, а также повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что в ближайшие годы SAMP/T NG станет одним из основных европейских средств ПВО большой дальности в составе НАТО.

7. HQ-9B (Китай)

HQ-9B — основной китайский зенитный ракетный комплекс большой дальности, составляющий основу стратегической системы противовоздушной обороны Народно-освободительной армии Китая.

По своей концепции его часто сравнивают с российскими комплексами семейства С-300 и С-400. HQ-9B способен поражать самолеты, крылатые ракеты и отдельные типы баллистических ракет, действуя в составе единой архитектуры китайской системы ПВО.

Комплекс также поставляется на экспорт, что свидетельствует о растущем влиянии Китая на мировом рынке вооружений и оборонных технологий.