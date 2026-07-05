Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире
ПВО стало одной из ключевых военных технологий нашего времени. Баллистические и гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты малозаметной конструкции — современные угрозы требуют создания многоуровневых систем обороны, способных одновременно обнаруживать, сопровождать и перехватывать множество целей.
Универсальной системы ПВО, одинаково эффективной при выполнении любых задач, не существует. Одни комплексы специализируются на перехвате баллистических ракет, другие предназначены для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами или даже гиперзвуковым оружием. Поэтому данный обзор не является рейтингом «лучших» систем. Он представляет семь наиболее технологически совершенных и эффективных комплексов ПВО, каждый из которых считается одним из лидеров в своём классе.
1. С-500 «Прометей» (Россия)
С-500 «Прометей» — новейшая российская стратегическая система противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности. Комплекс предназначен для перехвата самолетов, баллистических ракет, спутников на низких околоземных орбитах и некоторых типов гиперзвукового оружия.
Согласно опубликованным данным, дальность поражения воздушных целей достигает 600 километров, а высота перехвата — около 200 километров, что делает С-500 одной из самых дальнобойных систем в мире. Вместе с тем значительная часть заявленных характеристик пока не получила независимого подтверждения из-за ограниченного объема открытой информации о ее практической эксплуатации.
2. THAAD (США)
Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) специализируется на уничтожении баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на завершающем участке их траектории с помощью кинетических перехватчиков, поражающих цель прямым попаданием.
THAAD является важнейшим элементом американской и союзнической архитектуры противоракетной обороны наряду с системами Patriot и Aegis. Комплекс развернут в Южной Корее, на острове Гуам, а также в Израиле, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.
3. Patriot PAC-3 MSE (США)
Patriot PAC-3 MSE остается одной из наиболее проверенных в боевых условиях интегрированных систем противовоздушной обороны в мире.
Изначально комплекс создавался для борьбы с авиацией, однако со временем превратился в высокоэффективное средство противодействия крылатым ракетам, беспилотникам и тактическим баллистическим ракетам.
Современный кинетический перехватчик значительно превосходит предыдущие модификации по эффективности поражения целей, а постоянная модернизация позволяет комплексу сохранять актуальность уже на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня Patriot состоит на вооружении более чем 18 государств и считается эталоном совместимой со стандартами НАТО системы противовоздушной и противоракетной обороны.
4. С-400 «Триумф» (Россия)
Российский комплекс С-400 «Триумф» — одна из наиболее широко развернутых систем ПВО большой дальности, находящихся сегодня на вооружении. Он способен одновременно поражать самолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, используя несколько типов ракет-перехватчиков, оптимизированных для различных дальностей поражения.
Система экспортируется в такие страны, как Китай, Индия и Турция, что подчеркивает ее стратегическое значение, несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно ее реальной эффективности против современных самолетов, выполненных по технологии малозаметности.
5. «Праща Давида» (Израиль)
Разработанная совместно компаниями Rafael и RTX, система «Праща Давида» занимает промежуточное место между комплексами «Железный купол» и Arrow в многоэшелонированной системе противоракетной обороны Израиля.
Комплекс оптимизирован для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов, беспилотников и тяжелых неуправляемых реактивных снарядов, используя высокоманевренную ракету-перехватчик Stunner.
Система уже находится на боевом дежурстве и является одним из ключевых элементов израильской многоуровневой системы противоракетной обороны, дополняя комплексы, работающие на меньших и больших высотах.
6. SAMP/T NG (Франция — Италия)
SAMP/T NG считается наиболее современной европейской наземной системой противовоздушной обороны.
Комплекс построен на базе семейства ракет-перехватчиков Aster 30 и способен защищать от самолетов, крылатых ракет, беспилотников и баллистических ракет, одновременно сопровождая множество целей.
Система нового поколения получила модернизированные радиолокационные станции с активными фазированными антенными решётками (AESA), расширенные возможности управления и координации, а также повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что в ближайшие годы SAMP/T NG станет одним из основных европейских средств ПВО большой дальности в составе НАТО.
7. HQ-9B (Китай)
HQ-9B — основной китайский зенитный ракетный комплекс большой дальности, составляющий основу стратегической системы противовоздушной обороны Народно-освободительной армии Китая.
По своей концепции его часто сравнивают с российскими комплексами семейства С-300 и С-400. HQ-9B способен поражать самолеты, крылатые ракеты и отдельные типы баллистических ракет, действуя в составе единой архитектуры китайской системы ПВО.
Комплекс также поставляется на экспорт, что свидетельствует о растущем влиянии Китая на мировом рынке вооружений и оборонных технологий.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Мы много знаем о том, как цивилизации до нас строили дома и дороги, но с объектами материальной культуры дела обстоят сложнее. Ремесленные техники часто хранились в строгом секрете и могли быть случайно утрачены при неудачном стечении обстоятельств. Так случилось с ювелирной техникой цзинь чжэ сы.
Японские исследователи выловили у берегов Окинавы пластиковую бутылку с узким горлышком, внутри которой сидел большой живой краб. В итоге ученые смогли найти ответы на несколько возникших в связи с этой находкой вопросов: как краб попал в бутылку, сколько там находился и как ему удалось выжить?
Ученые Южного федерального университета исследовали новую светочувствительную молекулу и обнаружили, что она ведет себя совсем не так, как ожидалось. Благодаря необычным свойствам она может стать основой для создания умных материалов, сенсоров и лекарств, которые будут активироваться светом именно там, где нужно, например, для борьбы с опасными бактериями.
Авторы нового исследования провели сравнительный анализ видов паукообразных и выяснили, какие эволюционные и биомеханические факторы делают одних пауков быстрыми, а других — медленными. Параллельно ученые выделили из этой группы рекордсмена по скорости перемещения.
Сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ показали, что точность прогноза рождаемости в России можно улучшить почти в полтора раза, если добавить в модель динамику поисковых запросов по темам, связанным с беременностью и родами. В наиболее эффективных моделях ошибка прогноза снижается с 4,6 до 3,2%.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2014
Консерваторы опасливее либералов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии