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Инфографика: самые дорогие и самые дешевые матчи чемпионата мира по футболу 2026 года
Стоимость билетов — один из показателей популярности матчей на чемпионате мира по футболу. На инфографику попали матчи с самыми дорогими и самыми дешевыми билетами.
Авторы инфографики взяли цены с сайта перепродажи билетов TicketData, зафиксированные по состоянию на 10 июня. Билеты на некоторые матчи группового этапа оказались дороже билетов на матчи на выбывание.
Самым дорогим оказался Финал чемпионата мира, который пройдет на стадионе MetLife. Стоимость билета на него составляла 7967 долларов.
Любопытно, что вторым по стоимости оказался не полуфинал, а один из матчей группового этапа. Посмотреть игру Колумбия против Португалии можно было за 2856 долларов.
Самый дешевый билет продавался на матч Кабо-Верде против Саудовской Аравии в Хьюстоне. Цена билета составляла 167 долларов.
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