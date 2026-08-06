Мозг запомнил прежний максимальный вес как новую норму и заставил организм вернуться к нему

Ученые объяснили, почему большинство диет закончилось возвратом килограммов: человеческий мозг воспринял ранее достигнутый максимальный вес как новую норму выживания и попытался его вернуть. Это открытие доказало, что современные методы похудения не учитывают древние встроенные особенности нашего организма.

Для наших предков ситуация потери веса означала сигнал опасности: мозг подавал команду немедленно восстановить жировые запасы при первой возможности. В современном мире, где у значительного процента населения вес избыточен, эта древняя система защиты обратилась против нас: после похудения мозг интерпретирует каждый сброшенный килограмм как смертельную угрозу для выживания.

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) установили, что при потере веса организм запускает мощный каскад ответных реакций. Он повышает уровень грелина («гормон голода»), обостряет тягу к жирному и сладкому и одновременно снижает базовый расход энергии, экономя калории на каждом движении. Мозг задействует биологическую «память» и пытается вернуть тело к привычной для него отметке на весах. Результаты научной работы опубликовали в журнале Science Advances.

Именно этот механизм объяснил высокий процент рецидивов после строгих диет, а также принцип работы популярных препаратов вроде «Оземпика» и прочих агонистов рецепторов ГПП-1 (гормон кишечника, регулирующий уровень сахара в крови и насыщение). Подобные лекарства помогают снизить вес за счет искусственного глушения сигналов аппетита в мозге. Однако после прекращения приема медикаментов встроенная биохимия возвращается в штатный режим, а сброшенные килограммы быстро возвращаются обратно.

Авторы научной работы подчеркнули: система регуляции веса формируется преимущественно в детстве — от рождения до семи лет, когда рацион и привычки закладывают работу мозга на годы вперед. Взрослым же людям ученые посоветовали сфокусироваться не на жестких диетах, а на долгосрочном улучшении качества жизни.

Качественный сон, сбалансированное питание и физическая активность оздоровят метаболизм и сердечно-сосудистую систему, даже если сам вес будет меняться медленно. В будущем фармакологи надеются разработать терапию нового поколения, способную окончательно «перенастроить» эту жесткую память мозга.

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