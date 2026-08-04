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Строительство в России второго по высоте здания в мире получило одобрение Главгосэкспертизы
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства многофункционального комплекса «Лахта Центр – 2» в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Проекты двух новых небоскребов на побережье Финского залива — «Лахта Центр – 2» высотой 703 метра и «Лахта Центр – 3» высотой 555 метров — компания «Газпром» представила властям Санкт-Петербурга еще в 2021 году. Тогда отмечалось, что вместе с уже существующим «Лахта Центром» они сформируют единый архитектурный ансамбль современных высотных зданий.
В мае 2026 года правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории под строительство комплекса. Предельная площадь объектов составит 411,6 тысяч и 322,6 тысяч квадратных метров соответственно. Помимо офисных помещений, в небоскребах предусмотрено размещение музеев, спортивных объектов, включая бассейны, ресторанов, кафе и торговых площадей.
Согласно планам, небоскребы появятся рядом с «Лахта Центром» — самым высоким зданием Европы, высота которого составляет 462 метра. Проектирование новых башен должно завершиться до конца 2026 года, а строительство обоих небоскребов планируется завершить к 2033 году.
Небоскреб «Лахта Центр – 2» в случае реализации проекта может стать вторым по высоте зданием в мире, обогнав малайзийскую башню Merdeka 118: ее высота — 678,9 метра.
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