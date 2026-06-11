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Уровень безработицы в странах ЕС

В Евросоюзе безработица традиционно считалась проблемой южных стран — Греции и Испании. Как видно на инфографике, там проблема сохранилась, однако теперь она остро стоит и в Финляндии.

Уровень безработицы в странах ЕС / © Евростат

Как сообщает Евростат, в апреле 2026 года уровень безработицы в Еврозоне с учетом сезонных колебаний составил 6,3%, а в странах Евросоюза — 6%. Показатель остается стабильным по сравнению с мартом 2026 года и апрелем 2025 года.

Лидером по уровню безработицы стала Финляндия с показателем 10,6%. Для сравнения, годом ранее там было 9,3% безработных.

В топ-3 по уровню безработицы вошли Испания и Греция. В Испании ситуация остается стабильной — 10,3% в апреле и марте 2026 года по сравнению с 10,6% в апреле 2025 года. В Греции показатель составил 9,5%, при этом в марте там наблюдался резкий рост безработицы — до 10,4%. В апреле 2025 года этот показатель составлял 9%.

В число стран с самой низкой безработицей вошли Болгария (2,8%), Польша (3%) и Чехия (3,1%).

Для сравнения, в России в ‌апреле 2026 года, по данным Росстата, безработица составила 2,2%.