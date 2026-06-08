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Глобальная нефтяная логистика: как регионы перераспределяют потоки сырой нефти
Сырая нефть остается самым активно торгуемым сырьевым товаром на планете, а маршруты ее поставок фактически отражают реальную карту мировой энергетической власти: несколько ключевых регионов-экспортеров обеспечивают потребности центра глобального спроса, который сегодня окончательно сместился в сторону Азии.
Новая визуализация показывает основные направления торговли сырой нефтью между крупнейшими регионами мира в 2024 году. Объемы указаны в миллионах баррелей в сутки. Данные основаны на материалах Энергетического института.
На карте отражены только потоки объемом свыше 200 тысяч баррелей в сутки. Внутрирегиональная торговля не учитывалась.
Персидский залив по-прежнему является крупнейшим экспортным центром мировой нефтяной отрасли. В 2024 году страны региона поставляли на внешний рынок 16,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает совокупный экспорт государств СНГ и Африки. Такое доминирование имеет особое значение, поскольку основная часть этой нефти направляется в Азию, делая Персидский залив одним из фундаментальных столпов современной мировой энергетической системы.
Экспорт региона практически полностью ориентирован на восток. Из общего объема поставок около 13,2 миллиона баррелей в сутки было отправлено в азиатские страны:
- 5,1 миллиона баррелей в сутки — в Китай;
- 4,2 миллиона баррелей в сутки — в Японию и Южную Корею;
- 2,0 миллиона баррелей в сутки — в Индию;
- 1,9 миллиона баррелей в сутки — в остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
На долю Европы пришлось еще 2,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в Северную Америку было поставлено лишь около 600 тысяч баррелей в сутки.
Помимо Персидского залива, Европа получала нефть ещё из трех основных источников:
- 2,3 миллиона баррелей в сутки — из Африки;
- 2,2 миллиона баррелей в сутки — из Северной Америки;
- 2,2 миллиона баррелей в сутки — из стран СНГ.
Еще 900 тысяч баррелей в сутки поступали из Центральной и Южной Америки.
Карта наглядно демонстрирует ключевую тенденцию последних лет: крупнейшие мировые нефтяные потоки сегодня направлены именно в Азию.
Китай в 2024 году импортировал:
- 5,1 миллиона баррелей в сутки из Персидского залива;
- 2,2 миллиона баррелей в сутки из стран СНГ;
- 1,0 миллион баррелей в сутки из Африки.
Что делало Китай крупнейшим в мире конечным пунктом назначения для международной торговли сырой нефтью.
Особенно заметно изменение структуры поставок: за последние годы китайский импорт все сильнее ориентируется на российскую и ближневосточную нефть, которая зачастую предлагается по более выгодным ценам.
Похожая ситуация наблюдается и в Индии. В 2024 году страна получала:
- 2,0 миллиона баррелей в сутки из Персидского залива;
- 1,7 миллиона баррелей в сутки из СНГ.
Этот поток значительно вырос после переориентации российских нефтяных поставок на восточные рынки.
Япония и Южная Корея, обладая ограниченными собственными ресурсами, остаются почти полностью зависимыми от ближневосточных поставок. В совокупности они импортировали из Персидского залива 4,2 миллиона баррелей в сутки.
На фоне других экспортеров особенно выделяется Северная Америка. В 2024 году регион экспортировал около 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки, однако одновременно импортировал почти семь миллионов баррелей в сутки. Такая ситуация объясняется высокой степенью интеграции североамериканского нефтяного рынка. Производители из США и Канады активно поставляют на экспорт большие объемы легкой нефти, тогда как многие нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать более тяжелые сорта сырья, лучше подходящие для существующих технологических процессов. Именно различие между валовым и чистым экспортом делает Северную Америку уникальной среди крупнейших нефтяных регионов мира.
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