Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глобальная нефтяная логистика: как регионы перераспределяют потоки сырой нефти

Сырая нефть остается самым активно торгуемым сырьевым товаром на планете, а маршруты ее поставок фактически отражают реальную карту мировой энергетической власти: несколько ключевых регионов-экспортеров обеспечивают потребности центра глобального спроса, который сегодня окончательно сместился в сторону Азии.

Карта мировых потоков сырой нефти: движение по регионам и ключевые узлы торговли / © Visual Capitalist

Новая визуализация показывает основные направления торговли сырой нефтью между крупнейшими регионами мира в 2024 году. Объемы указаны в миллионах баррелей в сутки. Данные основаны на материалах Энергетического института.

На карте отражены только потоки объемом свыше 200 тысяч баррелей в сутки. Внутрирегиональная торговля не учитывалась.

Персидский залив по-прежнему является крупнейшим экспортным центром мировой нефтяной отрасли. В 2024 году страны региона поставляли на внешний рынок 16,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает совокупный экспорт государств СНГ и Африки. Такое доминирование имеет особое значение, поскольку основная часть этой нефти направляется в Азию, делая Персидский залив одним из фундаментальных столпов современной мировой энергетической системы.

Экспорт региона практически полностью ориентирован на восток. Из общего объема поставок около 13,2 миллиона баррелей в сутки было отправлено в азиатские страны:

5,1 миллиона баррелей в сутки — в Китай;

4,2 миллиона баррелей в сутки — в Японию и Южную Корею;

2,0 миллиона баррелей в сутки — в Индию;

1,9 миллиона баррелей в сутки — в остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На долю Европы пришлось еще 2,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в Северную Америку было поставлено лишь около 600 тысяч баррелей в сутки.

Помимо Персидского залива, Европа получала нефть ещё из трех основных источников:

2,3 миллиона баррелей в сутки — из Африки;

2,2 миллиона баррелей в сутки — из Северной Америки;

2,2 миллиона баррелей в сутки — из стран СНГ.

Еще 900 тысяч баррелей в сутки поступали из Центральной и Южной Америки.

Карта наглядно демонстрирует ключевую тенденцию последних лет: крупнейшие мировые нефтяные потоки сегодня направлены именно в Азию.

Китай в 2024 году импортировал:

5,1 миллиона баррелей в сутки из Персидского залива;

2,2 миллиона баррелей в сутки из стран СНГ;

1,0 миллион баррелей в сутки из Африки.

Что делало Китай крупнейшим в мире конечным пунктом назначения для международной торговли сырой нефтью.

Особенно заметно изменение структуры поставок: за последние годы китайский импорт все сильнее ориентируется на российскую и ближневосточную нефть, которая зачастую предлагается по более выгодным ценам.

Похожая ситуация наблюдается и в Индии. В 2024 году страна получала:

2,0 миллиона баррелей в сутки из Персидского залива;

1,7 миллиона баррелей в сутки из СНГ.

Этот поток значительно вырос после переориентации российских нефтяных поставок на восточные рынки.

Япония и Южная Корея, обладая ограниченными собственными ресурсами, остаются почти полностью зависимыми от ближневосточных поставок. В совокупности они импортировали из Персидского залива 4,2 миллиона баррелей в сутки.

На фоне других экспортеров особенно выделяется Северная Америка. В 2024 году регион экспортировал около 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки, однако одновременно импортировал почти семь миллионов баррелей в сутки. Такая ситуация объясняется высокой степенью интеграции североамериканского нефтяного рынка. Производители из США и Канады активно поставляют на экспорт большие объемы легкой нефти, тогда как многие нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать более тяжелые сорта сырья, лучше подходящие для существующих технологических процессов. Именно различие между валовым и чистым экспортом делает Северную Америку уникальной среди крупнейших нефтяных регионов мира.