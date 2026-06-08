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В Китае представили первый в мире потребительский экраноплан
Компания NAVEE открыла новое направление в сфере транспорта, представив WaveFly 5X — экраноплан потребительского класса, предназначенный для скоростного передвижения над водой на малой высоте.
Премьера аппарата состоялась во время демонстрационного полета на озере Дунтайху, где новинка на высокой скорости скользила над водной гладью перед международными дистрибьюторами, представителями СМИ, экспертами по мобильности и отраслевыми партнерами.
Для NAVEE, ранее известной прежде всего своими электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности для активного отдыха, этот проект означает выход далеко за рамки традиционного транспорта. Компания намерена развивать новое направление, которое она называет «интеллектуальной низковысотной мобильностью на воде».
WaveFly 5X работает не так, как обычный скоростной катер. В его основе лежит технология экранного эффекта, позволяющая аппарату лететь непосредственно над поверхностью воды, используя дополнительную подъемную силу, возникающую между крылом и водной гладью. Такой принцип существенно повышает эффективность движения и снижает аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях. В результате ощущения от управления оказываются гораздо ближе к настоящему полету на малой высоте, чем к традиционному плаванию на катере.
Конструкторы NAVEE использовали тандемную схему с двумя парами крыльев и корпус из авиационного углепластика. Легкая и прочная конструкция помогает аппарату сохранять устойчивость во время движения над открытой водой.
По данным компании, максимальная скорость WaveFly 5X достигает около 85 километров в час. Аппарат способен перевозить полезную нагрузку до 140 килограммов и преодолевать до 80 километров без подзарядки или дозаправки.
Во время презентации были продемонстрированы как режим обычного движения по воде, так и режим экранного полета. Особое внимание уделялось способности аппарата плавно переходить от скольжения по поверхности к полету.
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