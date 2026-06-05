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Карта морских узлов мира: как концентрация маршрутов создает риски для всей глобальной экономики
Глобальные морские маршруты стали основой международной торговли. Ежедневно тысячи судов следуют по устоявшимся транспортным коридорам, связывающим крупнейшие производственные центры, страны — экспортеры энергоресурсов и потребительские рынки. Более 80% мирового товарооборота по объему перевозится морским транспортом, что делает эти маршруты жизненно важными для движения товаров по всему миру.
Новая инфографика наглядно демонстрирует глобальную сеть морских путей и стратегические узкие места, через которые проходят основные потоки мировой торговли. Карта показывает, насколько сильно судоходство сосредоточено на сравнительно небольшом количестве маршрутов, что одновременно обеспечивает высокую эффективность и создает уязвимости для мировой экономики.
Современная система морских перевозок связывает континенты посредством интенсивно используемых транспортных коридоров. По главным маршрутам, пролегающим с востока на запад, контейнерные грузы доставляются из промышленных центров к крупнейшим потребительским рынкам. Одновременно по специализированным морским путям перевозятся нефть, газ, сырье и другие товары, поддерживающие функционирование глобальных цепочек поставок.
Поскольку движение судов концентрируется на предсказуемых направлениях, любые сбои способны быстро выйти далеко за пределы региона, где они возникли. Задержки поставок, изменение маршрутов, перегрузка портов и рост транспортных расходов нередко отражаются на компаниях и потребителях в тысячах километров от места возникновения проблемы. Недавние события вокруг Ормузского пролива наглядно продемонстрировали, насколько взаимосвязанной стала мировая система морских перевозок.
Несмотря на то что торговые маршруты охватывают целые океаны, значительная часть мирового судоходства проходит через ограниченное число стратегически важных проходов — так называемых морских узких мест. Эти водные артерии служат воротами между крупнейшими торговыми регионами мира и обеспечивают прохождение непропорционально большой доли мирового грузопотока.
По состоянию на 12 апреля 2026 года через Малаккский пролив с начала года прошло 23,1 тысячи судов, что делает его одним из самых загруженных морских узлов планеты. Немногим уступает ему Тайваньский пролив, через который проследовали 22,8 тысячи судов.
Среди других важнейших проходов:
- мыс Доброй Надежды — 8,9 тысяч судов;
- Ормузский пролив — 5,2 тысяч;
- Суэцкий канал — 3,9 тысяч;
- Панамский канал — 3,2 тысяч.
В совокупности эти стратегические точки играют роль важнейших связующих звеньев мировой транспортной системы.
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