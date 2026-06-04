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Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников
Шведская компания Saab представила первый в мире двухместный истребитель Gripen F — новую модификацию семейства Gripen E, созданную для удовлетворения современных требований как к боевому применению авиации, так и к подготовке летчиков.
Торжественная церемония выкатки самолета состоялась на предприятии Saab в городе Линчепинг. Разработка стала результатом многолетнего сотрудничества между Швецией и Бразилией. После завершения наземных проверок самолет будет направлен в летно-испытательный центр Saab, а затем передан Военно-воздушным силам Бразилии.
Главная особенность Gripen F заключается в том, что это не обычная учебно-боевая модификация. В отличие от большинства двухместных истребителей, где второе место используется преимущественно для обучения пилотов, в Gripen F второй член экипажа может выполнять полноценные боевые задачи.
Самолет сохраняет все боевые возможности одноместного Gripen E и при этом предоставляет дополнительные преимущества: обучение пилотов непосредственно в боевых условиях, снижение нагрузки на основного пилота, помощь в управлении сложными миссиями и координация действий беспилотных систем. Полностью независимая вторая кабина позволяет инструктору сопровождать курсанта во время реальных боевых вылетов на полностью вооружённом истребителе.
Несмотря на наличие второй кабины, новый самолет практически не уступает по возможностям одноместной версии.
Основные характеристики:
- длина — 15,9 метра;
- размах крыла — около 8,6 метра;
- максимальная взлетная масса — 16,5 тонны;
- система дозаправки в воздухе;
- десять точек подвески вооружения.
Самолет способен применять весь арсенал вооружений, доступный Gripen E, включая: ракеты класса «воздух–воздух» большой дальности, современные высокоточные средства поражения, комплексы радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (AESA).
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