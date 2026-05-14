Зонд Psyche пролетит всего в 4500 километрах от Марса — что это даст науке?

Автоматическая межпланетная станция Psyche, направляющаяся к астероиду (16) Психея, готовится к сближению с Марсом в пятницу, 15 мая. Космический аппарат пройдет примерно в 4 500 километрах от Красной планеты.

Главная цель этого маневра — использовать гравитацию Марса, чтобы придать аппарату дополнительное ускорение к его и без того внушительной скорости в 19 848 километров в час. Это позволит скорректировать траекторию полета к богатому металлами астероиду (16) Психея диаметром около 280 километров, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Аппарат Psyche запустили в октябре 2023 года и, как ожидается, он достигнет своей цели в 2029-м. Ученые надеются, что миссия позволит исследовать по-настоящему уникальный объект. Считается, что астероид (16) Психея — это древняя протопланета ранней Солнечной системы. За миллиарды лет столкновений ее внешние слои были практически полностью сорваны, поэтому обнаженное никель-железное ядро астероида дает редкую возможность изучить внутренности каменистых планет, обычно скрытые под толщей мантии и коры.

Однако гравитационный маневр у Марса нужен не только для экономии топлива. Во время пролета аппарат также протестирует и откалибрует научные инструменты, которые будут использоваться уже в поясе астероидов.

Для этого мультиспектральная камера Psyche выполнит тысячи наблюдений Марса. Подготовка к сближению началась еще в начале года: 23 февраля операторы миссии провели коррекцию траектории: двигатели аппарата работали 12 часов, увеличив скорость и уточнив курс к Красной планете.

Исследователи надеются, что зонд сможет обнаружить слабое пылевое кольцо — или тор — вокруг Марса. Предполагается, что оно возникает из-за микрометеоритов, бомбардирующих поверхности двух марсианских спутников — Фобоса и Деймоса. При ударах частицы пыли выбрасываются в космос и могут образовывать едва заметное облако вокруг планеты.

Определенное расположение Солнца, Марса и аппарата Psyche может привести к тому, что эта пыль начнет рассеивать солнечный свет и станет видимой для приборов зонда.

Команда миссии также собирается использовать аппарат для поиска крошечных спутников Марса. Этот опыт пригодится в будущем, когда Psyche начнет искать небольшие «луны» уже вокруг самого астероида (16) Психея после прибытия к нему примерно через три года.