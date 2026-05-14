Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Зонд Psyche пролетит всего в 4500 километрах от Марса — что это даст науке?
Автоматическая межпланетная станция Psyche, направляющаяся к астероиду (16) Психея, готовится к сближению с Марсом в пятницу, 15 мая. Космический аппарат пройдет примерно в 4 500 километрах от Красной планеты.
Главная цель этого маневра — использовать гравитацию Марса, чтобы придать аппарату дополнительное ускорение к его и без того внушительной скорости в 19 848 километров в час. Это позволит скорректировать траекторию полета к богатому металлами астероиду (16) Психея диаметром около 280 километров, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
Аппарат Psyche запустили в октябре 2023 года и, как ожидается, он достигнет своей цели в 2029-м. Ученые надеются, что миссия позволит исследовать по-настоящему уникальный объект. Считается, что астероид (16) Психея — это древняя протопланета ранней Солнечной системы. За миллиарды лет столкновений ее внешние слои были практически полностью сорваны, поэтому обнаженное никель-железное ядро астероида дает редкую возможность изучить внутренности каменистых планет, обычно скрытые под толщей мантии и коры.
Однако гравитационный маневр у Марса нужен не только для экономии топлива. Во время пролета аппарат также протестирует и откалибрует научные инструменты, которые будут использоваться уже в поясе астероидов.
Для этого мультиспектральная камера Psyche выполнит тысячи наблюдений Марса. Подготовка к сближению началась еще в начале года: 23 февраля операторы миссии провели коррекцию траектории: двигатели аппарата работали 12 часов, увеличив скорость и уточнив курс к Красной планете.
Исследователи надеются, что зонд сможет обнаружить слабое пылевое кольцо — или тор — вокруг Марса. Предполагается, что оно возникает из-за микрометеоритов, бомбардирующих поверхности двух марсианских спутников — Фобоса и Деймоса. При ударах частицы пыли выбрасываются в космос и могут образовывать едва заметное облако вокруг планеты.
Определенное расположение Солнца, Марса и аппарата Psyche может привести к тому, что эта пыль начнет рассеивать солнечный свет и станет видимой для приборов зонда.
Команда миссии также собирается использовать аппарат для поиска крошечных спутников Марса. Этот опыт пригодится в будущем, когда Psyche начнет искать небольшие «луны» уже вокруг самого астероида (16) Психея после прибытия к нему примерно через три года.
Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Ученые выяснили, что скорость и связность речи у человеческих младенцев и певчих птиц зависят не только от физических тренировок, но и от социального одобрения. Оказалось, и дети, и птенцы начинают произносить звуки быстрее, если взрослые реагируют на их попытки общаться. Исследование доказывает, что эволюция сложных форм коммуникации строится на поиске социальной отдачи.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
5 Февраля, 2018
Будущее без водителей: как работает автопилот
7 Ноября, 2021
Уносящие к звездам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии