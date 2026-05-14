Исследователи объяснили падение влечения к партнеру при длительных отношениях

Во время длительных отношений с мужчинами у женщин часто снижается сексуальное влечение к партнерам. Исследователи пришли к выводу, что одна из причин этого — распределение домашних обязанностей.

Кадр из фильма «Часы» / © Miramax Films, Paramount Pictures

Авторы исследования, опубликованного в The Journal of Sex Research, обнаружили связь между распределением домашних обязанностей между партнерами и сексуальным желанием у женщин. При этом эта связь зависела от их представлений о гендерных ролях. У женщин, предпочитающих равноправные отношения, чаще снижалось сексуальное желание, если на них ложилась большая часть домашней работы. При этом у женщин, придерживающихся традиционных взглядов, этот эффект не наблюдался.

Ученые провели два исследования. В первом приняли участие 163 пары (326 человек), жившие вместе в первые месяцы пандемии COVID-19. Участники рассказывали о своем сексуальном желании и оценивали распределение домашних обязанностей. Также они заполняли опросник, определяющий уровень «доброжелательного сексизма». Так называют набор убеждений, поддерживающих традиционные гендерные роли, где женщины рассматриваются как заботящиеся фигуры, а мужчины — как обеспечивающие.

Это исследование показало, что в среднем женщины выполняли больше домашней работы. Кроме того, они сообщали о более низком сексуальном желании, чем мужчины. При этом увеличение бытовых задач не всегда напрямую влияло на либидо. Важными оказались взгляды на роли мужчин и женщин в отношениях.

Во втором исследовании приняли участие 617 человек, включая 409 родителей. Участники заполняли опрос из 59 пунктов. Вопросы касались, в том числе, уборки, финансов, планирования и ухода за детьми. Участники указывали, кто в основном выполняет ту или иную задачу. Это помогло ученым более точно оценить распределение нагрузки.

Второе исследование помогло понять из-за каких именно задач у женщин снижалось либидо. В первую очередь на них влияла уборка, организация ухода за детьми и управление финансами. Исследователи обратили внимание, что даже в отношениях, где работают оба партнера, именно женщины чаще выполняли больше бытовых задач. Это касалось почти всех сфер, кроме финансов, административных вопросов, а также технического обслуживания дома и автомобиля.

Авторы исследования пришли к выводу, что именно «доброжелательный сексизм» играет связующую роль между бытовыми обязанностями женщин и их либидо. Когда женщины стремились к равноправию, их сексуальное желание возрастало, когда домашние обязанности делились поровну. Если же они брали на себя больше домашней работы, их сексуальное желание оказывалось самым низким.

Сильнее всего этот эффект проявлялся у матерей. У них увеличение общего объема домашней нагрузки снижало либидо вне зависимости от взглядов на гендерные роли.

Как пояснили ученые, важным в отношениях оказалось не только распределение задач, но и восприятие этого разделения. Авторы обратили внимание на возможный риск неправильной интерпретации результатов. Они также отметили, что традиционные установки могут смягчить влияние неравномерного распределения домашних обязанностей на сексуальное желание.

Однако, по словам авторов, такие установки связаны с другими социальными издержками. Такие женщины чаще сталкиваются с ограничениями в карьере, снижением автономии и ухудшением общего благополучия.

По словам ученых, исследование носило наблюдательный характер и опиралось на самоотчеты. Из-за этого авторы не могут прямо утверждать, что домашние заботы напрямую снижают сексуальное влечение к партнеру. На оба показателя могли повлиять другие факторы. Кроме того, исследователи изучали взаимоотношения относительно благополучных разнополых пар из западных стран. В культурах с другими нормами ситуация может быть другой.

В будущем исследователи хотят изучить, как пары обсуждают и согласуют распределение домашних обязанностей. Также ученые хотят понять, осознают ли партнеры связь этих процессов со своей интимной жизнью.