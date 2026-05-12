Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
12 мая, 21:41
Рейтинг: +209
Посты: 748

Любители жесткого секса оказались счастливее остальных

Тема жесткого секса долгие годы находилась в серой зоне, а интерес к таким экспериментам часто считали признаком психопатологии. Однако в последние годы исследователи пришли к выводу, что любители жесткого секса часто оказываются более счастливыми и психологически благополучными.

Кадр из фильма «Любовь на поводке» / © Netflix
У приверженцев жесткого секса есть своя субкультура — БДСМ. Эта аббревиатура включает три группы понятий — бондаж и дисциплина, доминирование и сабмиссивность (подчинение), садизм и мазохизм. В XXI веке исследователи начали изучать особенности психологии людей, предпочитающих БДСМ. 

Авторы исследования, опубликованного в The Journal of Sex Research, пришли к выводу, что интерес к БДСМ — распространенное явление. От 10% до 50% опрошенных признались, что у них был такой опыт в той или иной форме. Еще большее число людей как минимум фантазировали об этом. 

Ученые в работе 2013 года заметили, что психическое здоровье доминирующих в таких отношениях людей часто оказывалось более благополучным. У них зафиксировали более низкий уровень невротизма и меньший страх быть отвергнутым. По сравнению с сабмиссивами и контрольной группой они также показали более высокий уровень субъективного благополучия. 

Группа итальянских ученых в 2019 году обнаружила, что более высокую удовлетворенность своей сексуальной жизнью получают не только доминанты, но и свитчи (те, кто предпочитает чередовать роли). При этом показатели сексуальной удовлетворенности и проблем сабмиссивов и контрольной группы находились в пределах нормы. Доминанты в этом исследовании демонстрировали необычно высокие показатели благополучия. 

Пока у ученых нет единого объяснения такому состоянию доминантов. Возможно, они в принципе более уверены в себе. Авторы полагают, что в БДСМ люди выбирают роли, которые соответствуют их личности, а не пытаются компенсировать противоположные черты характера.

Исследователи также обратили внимание, что люди, состоящие в отношениях типа «доминирование и сабмиссивность», оказались более сексуально удовлетворенными, если они находились в постоянном романтическом союзе. По мнению авторов, такие отношения могут снижать влияние стигматизации, а также усиливать доверие и эмоциональную близость. Кроме того, люди могут выбирать такой формат отношений, когда считают его наиболее подходящим для своих психосексуальных потребностей.

