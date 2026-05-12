Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Любители жесткого секса оказались счастливее остальных
Тема жесткого секса долгие годы находилась в серой зоне, а интерес к таким экспериментам часто считали признаком психопатологии. Однако в последние годы исследователи пришли к выводу, что любители жесткого секса часто оказываются более счастливыми и психологически благополучными.
У приверженцев жесткого секса есть своя субкультура — БДСМ. Эта аббревиатура включает три группы понятий — бондаж и дисциплина, доминирование и сабмиссивность (подчинение), садизм и мазохизм. В XXI веке исследователи начали изучать особенности психологии людей, предпочитающих БДСМ.
Авторы исследования, опубликованного в The Journal of Sex Research, пришли к выводу, что интерес к БДСМ — распространенное явление. От 10% до 50% опрошенных признались, что у них был такой опыт в той или иной форме. Еще большее число людей как минимум фантазировали об этом.
Ученые в работе 2013 года заметили, что психическое здоровье доминирующих в таких отношениях людей часто оказывалось более благополучным. У них зафиксировали более низкий уровень невротизма и меньший страх быть отвергнутым. По сравнению с сабмиссивами и контрольной группой они также показали более высокий уровень субъективного благополучия.
Группа итальянских ученых в 2019 году обнаружила, что более высокую удовлетворенность своей сексуальной жизнью получают не только доминанты, но и свитчи (те, кто предпочитает чередовать роли). При этом показатели сексуальной удовлетворенности и проблем сабмиссивов и контрольной группы находились в пределах нормы. Доминанты в этом исследовании демонстрировали необычно высокие показатели благополучия.
Пока у ученых нет единого объяснения такому состоянию доминантов. Возможно, они в принципе более уверены в себе. Авторы полагают, что в БДСМ люди выбирают роли, которые соответствуют их личности, а не пытаются компенсировать противоположные черты характера.
Исследователи также обратили внимание, что люди, состоящие в отношениях типа «доминирование и сабмиссивность», оказались более сексуально удовлетворенными, если они находились в постоянном романтическом союзе. По мнению авторов, такие отношения могут снижать влияние стигматизации, а также усиливать доверие и эмоциональную близость. Кроме того, люди могут выбирать такой формат отношений, когда считают его наиболее подходящим для своих психосексуальных потребностей.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
14 Марта, 2019
Альберт Эйнштейн и его уникальное наследие
8 Июня, 2016
Будущее пассажирских самолетов
14 Июля, 2014
Какие бывают галактики?
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии