Решетчатый гигант: представлен новый небоскреб, который войдет в число высочайших в США
В Нью-Йорке планируется реализация амбициозного проекта — нового сверхвысокого небоскреба, который действительно способен привлечь внимание. Разработанный архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM), он будет отличаться внешней стальной решёткой, являющейся частью его несущей конструкции.
Небоскреб по адресу 175 Park Avenue (также известный как Project Commodore) планируется построить в районе Ист-Мидтаун на Манхэттене, рядом со знаменитым вокзалом Grand Central Station. Его высота составит 470 метров, что позволит ему уверенно войти в категорию сверхвысоких зданий и занять третье место по высоте в США, всего немного уступая Central Park Tower.
Главной особенностью здания станет выразительная внешняя стальная решетка. По мере подъема форма небоскреба будет сужаться, образуя серию уступов, а фасад выполнен в виде стеклянной «занавесной» стены, заключенной в решетчатый стальной каркас. Эта изящная архитектура во многом продиктована сложными условиями участка, где сейчас находится гостиница, подлежащая сносу.
Выше основания здания колонны расходятся веером, словно раскрывающийся занавес, приглашая посетителей внутрь, после чего устремляются вверх строгими вертикалями, подчеркивающими высоту башни. Три уступа образуют озелененные террасы; на этих уровнях колонны наклоняются внутрь, превращаясь в мощные контрфорсы, которые вновь вплетаются в решетчатую структуру. На вершине же колонны образуют изящный узор из металла и стекла.
Небоскреб будет насчитывать 83 этажа с интерьерами без внутренних колонн. Основная часть площадей отведена под офисы, также предусмотрены бутик-отель и частные открытые террасы. Кроме того, у основания башни появится новый транспортный зал, который расширит возможности прилегающего вокзала Grand Central, увеличит торговые площади и улучшит пешеходную связанность района.
Завершение строительства небоскреба на 175 Park Avenue ожидается к 2032 году. Девелоперы RXR Realty и TF Cornerstone уже подали необходимые документы для реализации проекта. Он прошел начальный этап согласования, и в SOM предполагаемой датой окончания строительства называют 2032 год.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
