Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
22 апреля, 08:27
Рейтинг: +1153
Посты: 2662

Охоту на подлодки передадут дронам: представлен новый класс беспилотных судов Saildrone

Компания Saildrone, специализирующаяся на морских оборонных технологиях, объявила о разработке нового класса беспилотных надводных аппаратов, предназначенных для выполнения задач противолодочной обороны.

Аппараты проекта Saildrone Spectre / © Saildrone
Аппараты проекта Saildrone Spectre / © Saildrone

Компания представила проект Saildrone Spectre — судно длиной 54 метра и водоизмещением около 250 тонн, способное развивать скорость до 55 километров в час. По словам представителей Saildrone, это «самая мощная» и технологически продвинутая платформа в их линейке.

Spectre создается специально для миссий противолодочной борьбы, которые требуют «исключительной автономности и сверхтихой акустической сигнатуры», говорится в официальном сообщении компании. Отмечается, что судно использует преимущества парусной системы — высокую выносливость и практически бесшумное движение — для эффективного выполнения таких задач.

Основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс представил журналистам сразу два варианта аппарата — с парусом и без него — на выставке Sea-Air-Space. 

Saildrone сотрудничает с компанией Lockheed Martin, которая выступает в роли интегратора миссий и отвечает за системы автономного управления. Об этом сообщил вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Пол Леммо, выступая вместе с Дженкинсом. По его словам, новый класс судов представляет собой более доступный способ увеличить число «игроков на поле» — то есть расширить присутствие сил на море без резкого роста затрат.

Проект получил принципиальное одобрение Американского бюро судоходства (ABS), что означает соответствие стандартам класса высокоскоростных военно-морских судов. В заявлении подчеркивается, что два года разработки и испытаний позволили «полностью снять технические риски», связанные с конструкцией и характеристиками платформы.

Дженкинс отметил, что проект Spectre финансируется исключительно за счет собственных средств компании, а стоимость одного судна составляет около 40 миллионов долларов.

Строительство планируется начать в ближайшее время на верфях Fincantieri в штате Висконсин, где смогут производить до пяти таких аппаратов в год. Первые морские испытания намечены на начало 2027 года.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

