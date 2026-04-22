Охоту на подлодки передадут дронам: представлен новый класс беспилотных судов Saildrone
Компания Saildrone, специализирующаяся на морских оборонных технологиях, объявила о разработке нового класса беспилотных надводных аппаратов, предназначенных для выполнения задач противолодочной обороны.
Компания представила проект Saildrone Spectre — судно длиной 54 метра и водоизмещением около 250 тонн, способное развивать скорость до 55 километров в час. По словам представителей Saildrone, это «самая мощная» и технологически продвинутая платформа в их линейке.
Spectre создается специально для миссий противолодочной борьбы, которые требуют «исключительной автономности и сверхтихой акустической сигнатуры», говорится в официальном сообщении компании. Отмечается, что судно использует преимущества парусной системы — высокую выносливость и практически бесшумное движение — для эффективного выполнения таких задач.
Основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс представил журналистам сразу два варианта аппарата — с парусом и без него — на выставке Sea-Air-Space.
Saildrone сотрудничает с компанией Lockheed Martin, которая выступает в роли интегратора миссий и отвечает за системы автономного управления. Об этом сообщил вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Пол Леммо, выступая вместе с Дженкинсом. По его словам, новый класс судов представляет собой более доступный способ увеличить число «игроков на поле» — то есть расширить присутствие сил на море без резкого роста затрат.
Проект получил принципиальное одобрение Американского бюро судоходства (ABS), что означает соответствие стандартам класса высокоскоростных военно-морских судов. В заявлении подчеркивается, что два года разработки и испытаний позволили «полностью снять технические риски», связанные с конструкцией и характеристиками платформы.
Дженкинс отметил, что проект Spectre финансируется исключительно за счет собственных средств компании, а стоимость одного судна составляет около 40 миллионов долларов.
Строительство планируется начать в ближайшее время на верфях Fincantieri в штате Висконсин, где смогут производить до пяти таких аппаратов в год. Первые морские испытания намечены на начало 2027 года.
