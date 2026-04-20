Рейтинг: 15 крупнейших оборонных бюджетов мира

Впервые в истории пятнадцать стран с наибольшими военными расходами в совокупности направили на оборону более двух триллионов долларов — по итогам 2025 года.

Рейтинг: 15 крупнейших оборонных бюджетов мира / © Visual Capitalist

Общие мировые расходы на оборону также достигли рекордного уровня — 2,6 триллиона долларов, что свидетельствует о серьезном пересмотре геополитических приоритетов.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, именно эти пятнадцать государств стали главной движущей силой роста военных бюджетов. И хотя США по-прежнему остаются вне конкуренции по масштабам, наиболее заметные изменения происходят в Европе, где страны уже не ограничиваются поддержанием обороноспособности, а активно наращивают ее.

В 2025 году оборонный бюджет США достиг 921 миллиарда долларов — это больше, чем суммарные военные расходы Китая, России, Германии, Великобритании, Индии, Саудовской Аравии, Франции и Японии вместе взятых.

В перспективе Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы до 1,5 триллиона долларов к 2027 году, хотя этот план пока не реализован. Если он будет воплощен, расходы окажутся примерно на 90% выше пиковых значений времен холодной войны в реальном выражении.

Китай занял второе место в мире с военным бюджетом в 251,3 миллиарда долларов в 2025 году. Его доля в военных расходах Азии выросла до 44% (против 39% в 2017 году), что подчеркивает усиливающееся региональное влияние страны.

Военный бюджет России достиг 186,2 миллиарда долларов в 2025 году, увеличившись более чем на 40 миллиардов всего за один год и составив 7,3% Валового внутреннего продукта (ВВП).

На фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине и давления со стороны США страны НАТО в Европе взяли на себя обязательство довести оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году. В денежном выражении это может составить около 1,2 триллиона долларов — крупнейшее наращивание военных бюджетов в регионе со времен холодной войны.

Без учета России Европа располагает шестью из пятнадцати крупнейших оборонных бюджетов мира. Лидируют Германия (107,3 миллиарда долларов) и Великобритания (94,3 миллиарда), причем обе страны увеличили расходы на десятки миллиардов всего за период с 2024 по 2025 год. То, что ранее выглядело как постепенный рост, превратилось в стремительное ускорение: оборона стала одной из самых быстрорастущих статей расходов в развитых экономиках мира.