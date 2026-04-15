Blue Origin получит новую стартовую площадку для ракеты New Glenn

Компания Blue Origin сделала еще один шаг к запуску ракет New Glenn с базы Космических сил США Ванденберг: принято решение перейти к заключительным переговорам по аренде стартового комплекса Space Launch Complex-14 (SLC-14).

Запуск ракеты New Glenn / © Blue Origin

«Двигаясь дальше в развитии тяжелых и сверхтяжелых средств запуска на площадке SLC-14, мы продолжаем расширять наши возможности по обеспечению полного спектра космических операций в интересах страны», — заявил полковник Джеймс Хорн III, командир подразделения Space Launch Delta Космических сил.

Еще в декабре Космические силы объявили запрос на предоставление информации, чтобы определить компании, заинтересованные в запуске тяжелых или сверхтяжёлых ракет с SLC-14 — неосвоенной площадки на южной оконечности базы.

Теперь, когда Blue Origin выбрана для перехода к финальным переговорам по аренде, Космические силы начнут подготовку инфраструктуры — строительство дорог и других объектов, необходимых для доступа к площадке. В свою очередь, Blue Origin инвестирует в создание стартового комплекса, чтобы обеспечить запуск «как можно скорее», отметил Хорн на брифинге в рамках Космического симпозиума.

Космические силы стремятся создать на Ванденберге возможности для запуска тяжелых и сверхтяжелых ракет, чтобы обеспечить «выведение более крупных и функциональных военных спутников, а также проведение оперативных миссий в случае чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности», говорилось в декабрьском запросе. «Добавление таких возможностей повышает устойчивость, диверсифицирует государственный портфель и ускоряет восстановление спутниковых группировок благодаря увеличенной грузоподъемности».

При оценке заявок Космические силы выбрали Blue Origin, в том числе учитывая техническую зрелость ее ракеты-носителя и финансовую устойчивость компании. Хорн отказался уточнить, когда именно начнутся запуски New Glenn с Ванденберга, но отметил, что процесс внедрения нового оператора обычно занимает около двух лет.

На данный момент Blue Origin провела два запуска New Glenn с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде и готовится к третьему пуску.