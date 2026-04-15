Blue Origin получит новую стартовую площадку для ракеты New Glenn
Компания Blue Origin сделала еще один шаг к запуску ракет New Glenn с базы Космических сил США Ванденберг: принято решение перейти к заключительным переговорам по аренде стартового комплекса Space Launch Complex-14 (SLC-14).
«Двигаясь дальше в развитии тяжелых и сверхтяжелых средств запуска на площадке SLC-14, мы продолжаем расширять наши возможности по обеспечению полного спектра космических операций в интересах страны», — заявил полковник Джеймс Хорн III, командир подразделения Space Launch Delta Космических сил.
Еще в декабре Космические силы объявили запрос на предоставление информации, чтобы определить компании, заинтересованные в запуске тяжелых или сверхтяжёлых ракет с SLC-14 — неосвоенной площадки на южной оконечности базы.
Теперь, когда Blue Origin выбрана для перехода к финальным переговорам по аренде, Космические силы начнут подготовку инфраструктуры — строительство дорог и других объектов, необходимых для доступа к площадке. В свою очередь, Blue Origin инвестирует в создание стартового комплекса, чтобы обеспечить запуск «как можно скорее», отметил Хорн на брифинге в рамках Космического симпозиума.
Космические силы стремятся создать на Ванденберге возможности для запуска тяжелых и сверхтяжелых ракет, чтобы обеспечить «выведение более крупных и функциональных военных спутников, а также проведение оперативных миссий в случае чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности», говорилось в декабрьском запросе. «Добавление таких возможностей повышает устойчивость, диверсифицирует государственный портфель и ускоряет восстановление спутниковых группировок благодаря увеличенной грузоподъемности».
При оценке заявок Космические силы выбрали Blue Origin, в том числе учитывая техническую зрелость ее ракеты-носителя и финансовую устойчивость компании. Хорн отказался уточнить, когда именно начнутся запуски New Glenn с Ванденберга, но отметил, что процесс внедрения нового оператора обычно занимает около двух лет.
На данный момент Blue Origin провела два запуска New Glenn с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде и готовится к третьему пуску.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
Наблюдения системы TRAPPIST-1 показали, что ближайшие к звезде экзопланеты, по-видимому, представляют собой голые раскаленные скалы без атмосферы. Открытие ставит под сомнение способность миров у красных карликов удерживать воздух, а значит, и их шансы быть обитаемыми.
Небольшую комету заметили в тот момент, когда она замедлилась, а затем снова ускорилась, но уже в противоположном направлении. Ранее ничего подобного ученые не наблюдали. Исследователи надеются, что это открытие поможет больше узнать о внутреннем строении комет, а значит, и о составе ранней Солнечной системы.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
