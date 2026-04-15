Китай запустил крупнейший научный вычислительный кластер искусственного интеллекта
В городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань в центральном Китае, начал работу крупнейший в стране научный вычислительный кластер искусственного интеллекта. Это событие знаменует собой важный шаг вперед в развитии инфраструктуры научных исследований, основанных на ИИ.
Сегодня мир переживает смену научной парадигмы: открытия, совершаемые с помощью искусственного интеллекта, становятся одним из ключевых направлений глобальной технологической конкуренции. Раскрытие полного потенциала этого направления невозможно без широкого доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам.
Кластер выполняет роль центрального узла национальной сети суперкомпьютеров. Его опытная эксплуатация началась в феврале, когда он располагал более чем 30 тысячами ИИ-ускорителей. После апрельской модернизации их число выросло до 60 тысяч, что позволило создать крупнейшую в КНР научную вычислительную инфраструктуру в области ИИ.
В рамках этого узла сформирована интегрированная национальная экосистема, объединяющая данные, вычислительные мощности, модели и прикладные решения. Она аккумулирует разнообразные наборы данных, инструменты и свыше тысячи крупных языковых моделей с открытыми весами, обеспечивая их быстрое внедрение. Пользователю достаточно сформулировать запрос на естественном языке — система автоматически разбивает его на задачи, задействует необходимые модели и распределяет вычислительные ресурсы, обеспечивая получение результата «под ключ» и существенно сокращая время научных исследований.
Кластер обеспечивает сквозную интеграцию — от универсальных ИИ-решений до научных исследований, основанных на искусственном интеллекте, создавая воспроизводимый пример координации вычислительных ресурсов в масштабах всей страны.
Инфраструктура будет развиваться по открытому принципу, охватывая как научные, так и промышленные сценарии применения, предоставляя доступные сервисы и способствуя укреплению конкурентоспособности Китая на глобальной арене.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
